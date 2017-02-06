Kıbrıs gazisi Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.
Tansiyon ve şeker hastası 64 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Şahin tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Gazi Şahin’in Türk bayrağına sarılı cenazesi Buhara Camiine götürüldü. Cenaze namazına Şahin’in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı ardından gazi Şahin Erkilet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Şahin, son yolculuğuna uğurlandı.