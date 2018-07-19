Kıbrıs açıklarındaki tekne faciasından kurtarılanlar Taşucu'nda (4)

YAKINLARI GELDİ

KKTC Karpaz Yarımadası açıklarında Suriyeli göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından, kurtarılanların yakınları, akrabalarıyla görüşmek için Mersin'in Silifke ilçesine geldi.

Göçmenlerin bulunduğu Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'na gelen Suriyeliler, yakınları hakkında bilgi alabilmek için yetkililerle görüşmeye çalıştı. Pansiyondan çıkışta gazetecilere açıklama yapan Eymen Ubeyd, teknede bulunan üç yakınının öldüğünü öğrendiğini belirterek, çok üzgün olduğunu söyledi. Halid Revaf da teknede tanıdıklarının olduğunu anlatarak, onlarla ilgili bilgi almak için ilçeye geldiğini belirtti.

Bu arada, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, ifade alma işlemleri de sürüyor. İlçedeki jandarma karakolu ve polis merkezine götürülen göçmenler ifadeleri alındıktan sonra Taşucu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'na getiriliyor. İfade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından göçmenlerin Mersin Valiliği'ne bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edileceği belirtildi.



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