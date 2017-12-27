KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'ndeki aramalar sona erdi

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, () KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nin Büyükçekmece'deki eski rektörlük binasında polis arama yaptı.

667 sayılı KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 172 şüpheliden 54'ü yakalandı. Soruşturma kapsamında, önce kayyuma daha sonra da İstanbul Üniversitesi'ne devredilen üniversitenin Büyükçekmece'deki eski rektörlük binasında soruşturma savcısı Osman Sağlam gözetiminde 4 saat arama yapıldı. Rektörlük binasındaki aramaların ardından odalar mühürlendi.



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