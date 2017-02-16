KHK ile ihraç edilen Yazıcı'ya Kültür Sanat Sen'den destek

KÜLTÜR Sanat Sen İzmir Şubesi, geçtiğimiz günlerde Olağanüstü Hal kapsamında 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestra şefliği görevinden ihraç edilen İbrahim Yazıcı'ya destek vermek amacıyla basın açıklaması yaptı.Kültür Sanat Sen İzmir Şubesi üyesi bir grup bugün akşam saatlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi önünde bir araya gelerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun sanat danışmanlığını sürdüren İzmir Devlet Opera ve Balesi orkestra şefi İbrahim Yazıcı'nın, KHK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki kadrosundan ihraç edilmesine tepki gösterdi. Farklı sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği eylemde grup adına açıklama yapan Nesrin Tatlıoğlu, "15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan ve darbecilere yönelik olduğu iddia edilen, OHAL KHK'ları dayanak yapılarak kamuda gerçekleştirilen ihraçlar siyasi iktidarın elinde son derece tehlike silaha dönüşmüştür. OHAL dayanak yapılarak çıkarılan ve hukuki birer metin olmaktan çok, iktidarın siyasi kıyım aracı haline getirilen KHK'lar ile başta anayasa olmak üzere uluslararası hukukun en temel ilkeleri ayaklar altına alınarak yapılan ihraçlar, iktidarın bilime kültür ve sanata yönelik olarak sürdürdüğü düşmanlığın ve intikam duygusunun belirleyici olduğu açıktır. Aylardır OHAL'i kendi hukuksuzluklarına kalkan yapanlar ülkeyi kendi siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda yeniden inşa etme sürecinde karşılarında duracak hiçbir muhalif ve örgütlü güç istememektedir. 15 Temmuz'dan bu güne kadar Türkiye'de yaşanan gelişmeler kimlerin gerçek anlamda darbeye karşı olduğu, kimlerin darbeci zihniyetle aynı çizgide olduğunu göstermiştir. Hükümet kamu emekçileriyle uğraşacağına yıllardır içinde barındırdığı darbecilere ekonomik ve siyasi destek vermelerle mücadele etmelidir" dedi.Grup açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

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