Son Dakika
Kestane ağaçlarını kurutan kanser nedeniyle üretici sıkıntılı
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kestane kanseri nedeniyle kestane ağaçları kurumaya başladı. Tedirgin olan üreticiler, hastalığa karşı aralıksız mücadele ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Ödemiş'in...
GENEL 24.08.2019, 13:23
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, kestane kanseri nedeniyle kestane ağaçları kurumaya başladı. Tedirgin olan üreticiler, hastalığa karşı aralıksız mücadele ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.
Ödemiş'in özellikle kırsal dağ mahallerinde geçimlerini kestane üretiminden sağlayan üreticiler, kestane kanseri nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Ağaçlara çeşitli ilaçlar kullanan ancak sonuç alamayan üreticiler, büyük üzüntü yaşıyor.
Kemer Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin (49), "Geçen senelerde bir ziraat mühendisi arkadaşımızın üretmiş olduğu ilacı denedik. Biraz faydası oldu ama kesin çözüme ulaşamadık. Kemer Mahallesi, siyah kestane üretiminde çok iyi bir konumda. Bu hastalığa kesin çözüm istiyoruz. Bu hastalıkla ilgili bir şey söylediğimizde, 20 senedir uyguladığımız bakım çalışmalarını bize anlatıyorlar. Biz zaten 20 senedir katran sürüp, ağaçlarımıza bakıyoruz. Ama bu hastalığa çare olmuyor. Kestane olmazsa, burada durmanın hiçbir anlamı kalmıyor bizim için. Bu hastalık hem bizim bölgemizde hem de Küçük Menderes Havzası'nda yaygın. Bu yüzden yetkililerden kesin bir çözüm bekliyoruz" dedi.
Kestane üreticisi Mehmet Bozalan (62) da "Kestane ağaçları bizim velinimetimiz. Bizim karnımız kestaneden doyuyor. Yetkililerden bu hastalığa çare bulmalarını istiyoruz. Biz, bunun çaresini bir türlü bulamadık. İlaçlıyoruz, katran ve deterjan sürüyoruz. Tedavi etmek için bildiğimiz ne varsa yapıyoruz ama bir türlü bu hastalığı yenemedik. Bu hastalık, öyle bir şey ki, yayıldığı yerler kuruyor. Kestanelerimiz, bizim için çok değerli. Geçimimizi bundan sağlıyoruz. Bu konuda mücadele ediyoruz ama çare olmuyor" diye konuştu.
Ödemiş'in özellikle kırsal dağ mahallerinde geçimlerini kestane üretiminden sağlayan üreticiler, kestane kanseri nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor. Ağaçlara çeşitli ilaçlar kullanan ancak sonuç alamayan üreticiler, büyük üzüntü yaşıyor.
Kemer Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin (49), "Geçen senelerde bir ziraat mühendisi arkadaşımızın üretmiş olduğu ilacı denedik. Biraz faydası oldu ama kesin çözüme ulaşamadık. Kemer Mahallesi, siyah kestane üretiminde çok iyi bir konumda. Bu hastalığa kesin çözüm istiyoruz. Bu hastalıkla ilgili bir şey söylediğimizde, 20 senedir uyguladığımız bakım çalışmalarını bize anlatıyorlar. Biz zaten 20 senedir katran sürüp, ağaçlarımıza bakıyoruz. Ama bu hastalığa çare olmuyor. Kestane olmazsa, burada durmanın hiçbir anlamı kalmıyor bizim için. Bu hastalık hem bizim bölgemizde hem de Küçük Menderes Havzası'nda yaygın. Bu yüzden yetkililerden kesin bir çözüm bekliyoruz" dedi.
Kestane üreticisi Mehmet Bozalan (62) da "Kestane ağaçları bizim velinimetimiz. Bizim karnımız kestaneden doyuyor. Yetkililerden bu hastalığa çare bulmalarını istiyoruz. Biz, bunun çaresini bir türlü bulamadık. İlaçlıyoruz, katran ve deterjan sürüyoruz. Tedavi etmek için bildiğimiz ne varsa yapıyoruz ama bir türlü bu hastalığı yenemedik. Bu hastalık, öyle bir şey ki, yayıldığı yerler kuruyor. Kestanelerimiz, bizim için çok değerli. Geçimimizi bundan sağlıyoruz. Bu konuda mücadele ediyoruz ama çare olmuyor" diye konuştu.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:58
|Yatsı
|21:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Sivasspor
|1
|3
|4. Malatyaspor
|1
|3
|5. Denizlispor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Ankaragücü
|2
|2
|10. Trabzonspor
|1
|1
|11. Konyaspor
|1
|1
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Kasımpaşa
|2
|1
|14. Gençlerbirliği
|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|2
|6
|2. Adana Demirspor
|2
|4
|3. Keçiörengücü
|2
|4
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Menemen Belediyespor
|1
|3
|6. Akhisar Bld.Spor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Balıkesirspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|1
|1
|11. Erzurum BB
|2
|1
|12. Boluspor
|2
|1
|13. Adanaspor
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Altınordu
|2
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Arsenal
|3
|6
|3. Leicester City
|3
|5
|4. Man City
|2
|4
|5. M. United
|3
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Brighton
|3
|4
|8. Bournemouth
|2
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Everton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. West Ham
|3
|4
|14. Burnley
|2
|3
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Norwich City
|3
|3
|17. Southampton
|3
|3
|18. Wolverhampton
|2
|2
|19. Newcastle
|2
|0
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|4
|3. Real Valladolid
|2
|4
|4. Athletic Bilbao
|2
|4
|5. Osasuna
|2
|4
|6. Mallorca
|1
|3
|7. Atlético Madrid
|1
|3
|8. Deportivo Alaves
|1
|3
|9. Levante
|2
|3
|10. Celta de Vigo
|2
|3
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Villarreal
|2
|1
|13. Granada
|2
|1
|14. Eibar
|2
|1
|15. Getafe
|2
|1
|16. Valencia
|2
|1
|17. Real Betis
|1
|0
|18. Barcelona
|1
|0
|19. Leganés
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016