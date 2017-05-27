KESK üyelerinden 20'inci oturma eylemi

KAMU Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Manisa Şubeler Platformu üyeleri, ihraç edilen ve açığa alınan üyeleri için 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum' adıyla başlattığı oturma eyleminin 20'incisini yaptı.FETÖ/PDY darbe girişimi sonrasında OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) Manisa'da 13 KESK üyesi ihraç edildi. KESK Manisa Şubeler Platformu üyeleri, ihraç edilen ve açığa alınanlar için 20 hafta önce 'İşimi ekmeğimi geri istiyorum' adıyla başlattığı oturma eylemlerini bu hafta da sürdürdü. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşen eylemde, platform adına açıklamayı Eğitim-Sen Şube Sekreteri Veli Ongun yaptı. İhraç edilen üyeleri göreve dönünceye kadar eylemleri sürdüreceklerini belirten Ongun, "Ülkemiz zorlu süreçten geçiyor. Siyasi iktidar olanca aymazlığı ile emekçiler ve ezilen haklar üzerinde baskı politikalarını her geçen gün daha da arttırıyor. Ülkemiz KHK ve OHAL uygulamalarının ülkesi olmuştur adeta. Ülkemizde basın özgürlüğünden, düşünce ve ifade özgürlüğünden söz edilemez olmuştur. KESK'e bağlı sendikalardan toplamda 3 bin kişi ihraç edilmiştir. Üyelerimiz görevlerine dönene kadar bu dayanışmayı sürdürmeye kararlıyız" diye konuştu. Açıklama ardından "Direne direne kazanacağız" sloganı atan grup, sessizce dağıldı.FOTOĞRAFLI