KESK, ihraçları oturma eylemiyle protesto etti

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - KESK İzmir Şubeler Platformu üyeleri, kanun hükmünde kararnameler ile meslekten ihraçları ve açığa almaları oturma eylemiyle protesto etti.

Karşıyaka Çarşısı girişinde toplanan yaklaşık 150 kişilik gruba, CHP İzmir Milletvekili Musa Çam ile ihraç edilen öğretmenler de yer aldı. Grup, ellerinde, '10 bin kere 100 bin kere hayır', 'Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacağız ya siz', 'İşimize geri döneceğiz', 'Boyun eğmiyoruz diz çökmüyoruz' ve 'İhraç edildim işimi geri istiyorum' yazılı pankartlar taşıyıp, sloganlar attı.

Yaklaşık yarım saat oturma eylemi yapan grup adına basın açıklamasını KESK İzmir Şubeler Platformu dönem sözcüsü Bahri Akkan yaptı. Çoğu akademisyen ve öğretmen olmak üzere toplam 4 bin 464 kamu personelinin son KHK ile memuriyetten çıkarıldığını belirten Akkan, "Bu ihraçlardan İzmir de payına düşeni almıştır. Bugüne kadar ihraç edilen 110 bin kişinin kaçının gerçekten darbe girişimiyle bir ilgisi olduğunu henüz bilemiyoruz. Kamu görevinden ihraç edilen KESK' e bağlı sendika üyelerinin arasında ne darbe girişimiyle ne terörle hiçbir ilgisi olmayan, olmayacak yüzlerce arkadaşımız mevcuttur. Bugün itibari ile KESK'li 3 bin 115 kamu emekçisi ihraç edilmiştir" dedi.

Örgütsel ve hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini anlatan Bahri Akkan, "Mücadelemiz dün olduğu gibi bugünde devam edecektir. Haklıyız kazanacağız" dedi. Oturma eylemi, açıklamanın ardından sona erdi.

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