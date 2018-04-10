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Kesici aletle telef edilen yunus kıyıya vurdu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, karnı kesici aletle yarılarak, telef edilen yunus, kıyıya vurdu.  Akyarlar Mahallesi Ali Hoca Burnu mevkisinde, öğle saatlerinde balık tutanlar, sahilde ölü yunus olduğunu görerek, Bodrum Belediyesi...

Kesici aletle telef edilen yunus kıyıya vurdu

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da, karnı kesici aletle yarılarak, telef edilen yunus, kıyıya vurdu. 
Akyarlar Mahallesi Ali Hoca Burnu mevkisinde, öğle saatlerinde balık tutanlar, sahilde ölü yunus olduğunu görerek, Bodrum Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bildirdi. Sahile gelen zabıta ekipleri, 180 santimetre boyunda, 90 kilogram ağırlığındaki yunusun, karnı kesici aletle yarılarak, telef edildiğini belirledi. Tutanak tutup, durumu Sahil Güvenlik'e bildiren ekipler, gerekli incelemelerin ardından yunusu gömmek üzere halk plajından götürdü. Ölü yunusu bulan amatör balıkçılardan Halim Demir, "Balık tutarken, dalgaların kıyıya getirdiği yunusu fark ettik. Hemen yanına gidip, kıyıya çektiğimizde, karnın yarılmış olduğunu gördük. Bağırsakları dışarı çıkmıştı. Tam bir vahşetti. Trolle teknelerin ağlarına takıldığı için karnı yarılmış sonra da denize atılmış. Daha önceleri de buna benzer vakalara şahit olduk. Umarım, resmi kurumlar, gerekli çalışmayı başlatır ce sorumlular hak ettiği cezayı alır" dedi.

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