Keşan’da yağmur etkili oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),()-EDİRNE’nin Keşan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde bir evde yıldırım düşmesi sonucu maddi hasar meydana geldi.

Hava sıcaklığının 23 derece olduğu Keşan'da sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Belediye ekipleri vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyardı.

Aşağı Zaferiye Mahallesi Necati İşcan Caddesi üzerinde bir eve ise yıldırım düştü. Düşen yıldırım çocuk odası ve balkon mermerine zarar verdi. Şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Yağışın, gün boyu aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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