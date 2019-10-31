KEŞAN-Trakya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

EDİRNE, Tekirdağ ve Kırklareli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.







Edirne'deki törenler, Vali Ekrem Canalp'in makamında kutlamaları kabul etmesiyle başladı. Daha sonra Talatpaşa Caddesi'ndeki törenlere geçildi. Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Güngör, üstü açık araçla tören alanında tur atarak, halkın bayramını kutladı. Vali Canalp, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan onur duyduğunu söyledi. Canalp, "Sözlerime başlamadan önce 'Barış Pınarı Harekatı'nda eşsiz bir başarı gösteren kahraman ordumuzun asil evlatlarını buradan, Edirne'de bütün Edirne ve Edirneliler adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Onların çok kısa bir süre içinde elde ettikleri başarı, bu milletin damarlarındaki asil kanın coşkuyla akmaya devam ettiğini dünyaya bir kez daha göstermiştir ve bütün dünya bir kez daha anlamıştır ki bu milletin bugün taşıdığı ruh, '1923 ruhu' ile aynı ruhtur" dedi.







Vali Canalp'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende, hafta kapsamında gerçekleştirilen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Edirne Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisiyle devam eden Cumhuriyet Bayramı töreni, öğrencilerin ve askeri birliklerin resmi geçit töreniyle sona erdi.







KEŞAN'DA 29 EKİM COŞKUSU







Keşan ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlama programı; Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakam Nuri Özder, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun törene katılanların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Özder, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Daha sonra cumhuriyetin kuruluşuyla ilgili okullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler, şiirlerini okudu. Tören, Keşan Halk Eğitimi Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisini sunmasının ardından gerçekleştirilen geçit töreniyle son buldu. Askerler, tören alanından geçişleri sırasında alkış aldı.







TEKİRDAĞ'DAKİ TÖRENLERE BİNLERCE KİŞİ KATILDI







Tekirdağ ve ilçelerinde Cumhuriyet Bayramı, binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Vali Aziz Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından kutlamalar, sahil alanında başladı. Törene Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, AK Parti Milletvekili Mustafa Yel, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile kent sakinleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler, şiirler okudu. Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi öğrencileri de halk oyunları gösterisi sunduktan sonra resmi geçiş töreni yapıldı. Geçit töreninde askeri araçlar ve polis araçları da tek tek tanıtıldı.







Çorlu ilçesindeki 29 Ekim kutlamaları ise Kaymakam Cafer Sarılı, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutan Tuğgeneral Tevfik Algan, Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un Atatürk Meydanı'nda törene katılanları selamlamasıyla başladı. Törende konuşan Kaymakam Sarılı, Atatürk'ün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmaduğunu söyledi.







Kutlamalar kapsamında, 'Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Halk oyunları gösterileri ve okunan şiirlerin ardından tören geçişi yapıldı.







Kırklareli ve ilçelerinde de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Vali Osman Bilgin, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, halkın bayramını kutladıktan sonra resmi geçit töreni düzenlendi. Lüleburgaz'da da 29 Ekim coşkuyla kutlanırken, ilçe sakinleri, töreni ilgiyle izledi. Lüleburgaz'daki geçit töreninde, Türk ordusunun terörle mücadelede kullandığı en etkin silahlardan olan fırtına obüsleri ilgi çekti.

