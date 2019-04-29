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Keşan'daki 'köpek eğitim' kursuna büyük ilgi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 'köpek eğitim kursu' büyük ilgi görüyor. Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce 'köpek eğitim kursu' açıldı....

Keşan'daki 'köpek eğitim' kursuna büyük ilgi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 'köpek eğitim kursu' büyük ilgi görüyor.
Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce 'köpek eğitim kursu' açıldı. Yaklaşık 50 kursiyerin 30 saat teorik, 34 saat uygulamalı eğitim aldığı kursta, eğitmenler kursiyerlere köpeklerine nasıl temel itaat eğitimi vereceğini uygulamalı olarak gösteriyor. Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüğü hizmet binası bahçesindeki uygulamalı eğitime köpekleriyle katılarak, hem komut vermeyi öğretiyor, hem de zevkli vakit geçiriyor.
ARTAN ŞİDDET OLAYLARINA EĞİTİMLE ÇÖZÜM
Keşan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Gültekin Dönmez, köpeklere yönelik artan şiddet nedeniyle bu kursu düzenlediklerini belirterek, "Buna bir çözüm üretmek zorundayız. Köpeklerden daha çok sahiplerinin de eğitilmesi önemlidir. Köpeklerle insanların arasındaki düzeni, sevgiyi arttırmayı amaçlamaktayız. Şu an 50'ye yakın kursiyerimiz bulunmaktadır. Hafta içi de kursumuz devam etmektedir. Köpek eğitimi özel olduğu için çok fazla köpeği binamıza getirmemekteyiz. Eğitimin verimi böylelikle üst düzeye çıkıyor. Kursumuz 64 saat. 30 saati teorik, 34 saati ise uygulamalıdır. Teorik derslerimizde köpeğe temel komutlar verilmektedir. Bunun yanında köpeğin tarihçesi, köpek ırkları kursumuzda anlatılmaktadır" dedi.
Kursiyer Akasya Özkan da bilinçlenme amacıyla kursa katıldığını ifade ederek, "Benim de 2 aylıkken aldığım ve 4 senedir baktığım bir köpeğim var. Bu kursta onu yanlış eğittiğimin farkına vardım. İnsanın önce kendisini bilgilendirmesi ve eğitmesi gerektiğini öğrendim. Daha sonra köpeğime bir şeyler kazandırabileceğimin farkına vardım" dedi.
Fahri Bekereci ise kursun amacının daha çok köpek sahiplerinin bilinçlendirilmesi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
"Hayvanlarımıza nasıl bakacağız, nasıl davranacağız, nasıl besleyeceğiz, onlarla nasıl dostluk kuracağız bunları öğreniyoruz. Bu da hayvanlarımızla olan ilişkimizi daha sağlıklı kurmamızı sağlıyor. Yanlış yaptığım birçok konu olduğunu öğrendim. Kurs sayesinde bu hatalarımızı düzeltiyoruz. Tamamen sevgiyle disiplin sağlanamadığını öğrendim." 

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