Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

Keşan'da tarım arazilerinde sel zararı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Mahmutköy'de geçen Çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından etkili olan sel nedeniyle 150 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi. Keşan'a bağlı Mahmutköy'de, geçen Çarşamba günü...

Keşan'da tarım arazilerinde sel zararı
EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Mahmutköy'de geçen Çarşamba günü etkili olan sağanağın ardından etkili olan sel nedeniyle 150 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi.
Keşan'a bağlı Mahmutköy'de, geçen Çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış, sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı evler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Evleri basan su, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından tahliye edildi. Bahçe ve yollarda biriken çamur ise kepçelerle temizlendi. Keşan Kaymakamı Nuri Özder, beraberinde AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri Halil Bayazıt ve İsmail Keleş ile birlikte selin zarar verdiği bölgede inceleme yaparak, Muhtar Asım Gül'den bilgi aldı. Kaymakam Özder, 16 kişiye ait 150 dönüm tarım arazisinde zarar meydana geldiğini belirterek, zararın en kısa sürede telafi edileceğini belirtti.
AK Parti İl Genel Meclisi Üyeleri Halil Bayazıt da yağışın sele dönüşmesiyle köydeki ev ve bahçeleri su bastığını, bazı tarım arazilerinin sel suları altında kaldığını kaydederek, "Mağdur olan ailelerimize ve köy halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletip, Kaymakamımız Nuri Özder ile birlikte hasar tespiti yapıp, zarar gören yerleri inceledik. Devletimizin tüm birimleri yardımlarına başladı. Keşan Belediyesi itfaiye ekipleri, ev içi ve bahçelerdeki suyu tahliye edip, temizledi. Kaymakamlığımıza bağlı ekipler de kepçe ve kamyonlar ile oluşan kil ve çamurları temizledi. Selin yaralarını ve mağduriyetini elbirliğiyle çözeceğiz. Zarar gören tarım arazilerinin tespiti yapıldı. Zararlar telafi edilecektir" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328