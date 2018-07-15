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Keşan'da 15 Temmuz etkinliği

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde kortej yürüyüşü ve anma programı düzenlendi. Keşan'da, Orman İşletme Müdürlüğü binası önünde toplanan yaklaşık bin kişi ellerinde Türk bayraklarıyla...

Keşan'da 15 Temmuz etkinliği
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde kortej yürüyüşü ve anma programı düzenlendi.
Keşan'da, Orman İşletme Müdürlüğü binası önünde toplanan yaklaşık bin kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Korteje katılanlar daha sonra meydanda kurulan platform önünde toplandı. Buradaki anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Keşan Kaymakamı Nuri Özder, milletin 15 Temmuz'da alçak saldırıya karşı durarak, devletine ve demokrasiye sahip çıktığını belirterek, "Bu hain darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın dirayeti, hükümetimizin kararlı duruşu, bütün partilerimizin TBMM çatısı altında darbe karşıtı duruşları, güvenlik güçlerimiz ve en önemlisi milletimizin kahramanca mücadelesi sayesinde başarıya ulaşamamıştır. Halkımız, sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzeri meydanları doldurmuş, yeri geldiğinde ölümü bile göze alarak silahların önüne geçmiştir. Şehit olmuş, gazi olmuş fakat darbecilere geçit vermemişlerdir" dedi.
ALBAY YILMAZ: 'ORDUMUZ GÖREVDEDİR, MİLLETİMİZLE KUCAK KUCAĞADIR'
Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz ise "Türk Ordusu'nun içerisine sızmış, sızdırılmasına engel olanlar değişik davalarla hapse atılmak suretiyle sızanların önü açılmış ve hainlerin aramıza girmesiyle oluşmuş olan bu hain darbe, çok kıymetli halkımızın, milletimizin ve onun bağrından çıkan kahraman ordumuzun kararlı duruşuyla bastırılmıştır. Ordumuz görevdedir, milletimizle kucak kucağadır" diye konuştu. Albay Yılmaz, konuşmasının ardından asker selamı vererek, protokoldeki yerine geçti.
Etkinlikte, 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların yer aldığı slayt gösterisi izlendi. Program, Kuran-ı Kerim okunması, sema gösterisi ve Keşan İlçe Müftülüğü imam hatipleri tarafından ilahiler okunmasıyla son buldu.
Etkinliğe, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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