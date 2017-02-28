Kervansarayın müze olması için kampanya

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi sakinleri, kentte 2 yıl önce ihaleyle kiraya verilen Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, kiracısının taahhüdünü yerine getirmemesi sonucu tahliye edilince, 'Kervansaray Müze Olsun' kampanyası başlattı. Aydın Vali Ömer Faruk Koçak, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy ile Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı da kampanyaya destek verdi.Kuşadası'nın simgelerinden Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı'nın müze olması istendi. İki yıl önce ihaleyle kiraya verilen Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, kiracısının koruma kurallarına uymaması ve taahhüdünü yerine getirmemesi nedeniyle icra yoluyla tahliye edilince, turizmciler, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda kişi, kervansarayın bir daha ihaleye çıkarılmamasını, müze olarak kullanıma açılmasını talep etti. Kent Konseyi, yeni oluşturulan Kervansaray Müze Olsun Platformu, sivil toplum örgütleri ve turizmciler, kervansarayın ticari kaygılarla değil, tarihsel ve kentsel yararlar göz önüne alınarak değerlendirilmesini istedi.VALİDEN DESTEKKervansarayın müze olması yönünde ilçede güçlü bir fikir birliği oluşması halinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün buna kayıtsız kalamayacağını söyleyen Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, şöyle dedi:"Kararlar her ne kadar merkezi alınıyor gözükse de yerelden kaynaklanan ihtiyaçların merkeze yansıması büyük önem taşır. Eğer biz burada kervansarayın ilçenin turizmine, ekonomisine hatta insanlığa en iyi katkıyı yapacak şeklinde kararlaştırırsak, Vakıflar Genel Müdürlüğü de bunu birinci derecede dikkate alacaktır. Yüzde 100 aynı kararı almayabilirler. Yerel ne kadar birlikte karar alır bunu ne kadar güçlü bir şekilde merkeze bildirirse merkezin işini o kadar kolaylaştırmış olur. Bu anlamda burada oluşacak konsensüsün birinci derecede etkili olacağına inanıyorum. Tabi bunun dışında birçok faktörde devreye girecektir. Tarihin korunması, aslına uygun kullanımı belli şartların oluşması ikincil derecede kararı etkiler. Ben de bu kararın yetkili makamlara ulaştırılmasında üzerime düşeni yapacağım."Kervansarayın çok önemli bir yer olduğunun altını çizen Vali Koçak, "Öncelikle müze olmasına karar verilirse nasıl işletileceği konusu tartışılabilir. Belediye tarafından işletilebilir. Başka bir firma veya kuruluş tarafından olur, vakıflar genel müdürlüğünün vereceği karar önemli. Orasının bir an önce fonksiyon kazanması, hem ekonomimize hem de turizmimize hizmet eder hale gelmesi gerekir. Çok önemli yer" diye konuştu."KONSENSUS SAĞLANMIŞ DURUMDA"Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ise tahliyenin ilçede sevinçle karşılandığını, tarihi yapının müze olarak düzenlenmesinin ortak fikir olduğunu belirterek, şöyle dedi:"Kuşadası'nda tarihi kervansarayın müze olması konusunda konsensüs sağlanmış durumda. Kent konseyi, sivil toplum örgütleri toplantılar yapıp, platformlar kurarak müze olması için girişimlerde bulunuyorlar. Samos gibi küçücük bir adada dokuz müze var. Bizim burada bir müzemiz yok. Mutlaka müze olarak kullanılması gerekir. Belki üst kat uluslararası kalitede şık bir otel olabilir ama temel amaç müze olmalı. Geçmiş ihaleye KODER (Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği) girdi. Rakamlar çok yüksek oldu. Alamadılar. İki yılımız kayboldu. Sayın Valimizin, Kaymakamımızın, ilçede yaşayan herkesin bu yöndeki desteği umut verici."

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