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Kervansarayın duvarında mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
NEVŞEHİR'de, Damat İbrahim Paşa Kervansarayı'nın duvarındaki boşlukta kafası sıkışan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı. Belediye Caddesi'nde tarihi Damat İbrahim Paşa Kervansarayı'nın duvarında taşların arasında mahsur...
GENEL 13.11.2019, 16:42
NEVŞEHİR'de, Damat İbrahim Paşa Kervansarayı'nın duvarındaki boşlukta kafası sıkışan güvercin, itfaiye tarafından kurtarıldı.
Belediye Caddesi'nde tarihi Damat İbrahim Paşa Kervansarayı'nın duvarında taşların arasında mahsur kalan güvercini görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, duvarda 10 metre yükseklikteki boşluğa kafası sıkışan güvercini kurtardı. Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülerek muayene edilen güvercin, daha sonra doğaya bırakıldı.
Belediye Caddesi'nde tarihi Damat İbrahim Paşa Kervansarayı'nın duvarında taşların arasında mahsur kalan güvercini görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, duvarda 10 metre yükseklikteki boşluğa kafası sıkışan güvercini kurtardı. Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülerek muayene edilen güvercin, daha sonra doğaya bırakıldı.
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