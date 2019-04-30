Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

 Kerimcan Durmaz hakkında 14 yıl hapis cezası istemli suç duyurusu 

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, ()  İNSTAGRAM hesabından müstehcen video paylaştığı iddia edilen Kerimcan Durmaz hakkında bir suç duyurusu da İstanbul Barosu avukatlarından Serdar Öktem'den geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette...

 Kerimcan Durmaz hakkında 14 yıl hapis cezası istemli suç duyurusu 


Hayati ARIGAN/İSTANBUL, ()  İNSTAGRAM hesabından müstehcen video paylaştığı iddia edilen Kerimcan Durmaz hakkında bir suç duyurusu da İstanbul Barosu avukatlarından Serdar Öktem'den geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan Öktem, Durmaz'ın 'Hayasızca Hakaretlerde Bulunma', 'Müstehcenlik', 'Cinsel Taciz' ve 'Cinsel İstismar' suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. 

ÜÇ BUÇUK MİLYON TAKİPÇİSİ VAR 
Avukat Serdar Öktem savcılığa verdiği dilekçesinde, toplumun her kesimine hitap eden İnstagram'da Kerimcan Durmaz'ın cinsel organını teşhir eden video paylaştığını belirtti. 

TAKİPÇİLERİNİN ÇOĞU ÇOCUK
Toplumun sert tepkisi üzerine instagramı aktif bir biçimde kullanan Kerimcan Durmaz'ın yanlışlıkla paylaşılmış bir görüntü açıklamasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Durmaz'ın 7'den 77'ye yaş grubundan takipçisinin bulunduğunun belirtildiği dilekçede büyük çoğunluğu çocuk olan takipçilerin 'Çocukların Cinsel İstismarı' suçu da işlediği ileri sürüldü. 

4 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILSIN 
Avukat Serdar Öktem Türk toplumuna karşı işlenmiş suçların hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek savcılığın res'en  'Hayasızca Hakaretlerde Bulunma', 'Müstehcenlik', Cinsel Taciz' ve 'Cinsel İstismar' suçlarından soruşturma başlatarak 4 buçuk yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmasını istedi. 


 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328