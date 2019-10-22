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Kerimcan Durmaz hakim karşısında (1)
Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL () SOSYAL medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 'Arto' olarak bilinen şarkıcı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı 'Sarallar Suç Örgütüne' şikayet ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına...
GENEL 22.10.2019, 14:50
Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL () SOSYAL medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 'Arto' olarak bilinen şarkıcı Harutyun Dalga'yı kendisine yönelik sözlerinden dolayı 'Sarallar Suç Örgütüne' şikayet ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
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