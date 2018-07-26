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Kerimcan Durmaz coşturdu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 10 gün arayla ikinci kez aynı diskoda sahneye çıkan Kerimcan Durmaz, 2 bin kişiyi çaldığı şarkılarla eğlendirdi. 3 bin kişilik kapasitesiyle Güney Ege'nin en büyük diskolarından birinde sahneye çıkan Kerimcan...

Kerimcan Durmaz coşturdu
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 10 gün arayla ikinci kez aynı diskoda sahneye çıkan Kerimcan Durmaz, 2 bin kişiyi çaldığı şarkılarla eğlendirdi.
3 bin kişilik kapasitesiyle Güney Ege'nin en büyük diskolarından birinde sahneye çıkan Kerimcan Durmaz, DJ kabininde hem eğlendi hem de eğlendirdi. 10 gün önce aynı diskoda performansıyla beğeni toplayan Durmaz'ın sahne alacağı mekan önünde tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Müzik ve kadın dansçıların şovlarıyla başlayan gecede Durmaz, yoğun tezahüratlar arasında sahneye çıktı. DJ kabinine geçen Durmaz, Tarkan'ın 'Yolla' parçasıyla performansına başladı. Şarkılara mikrofonla eşlik eden Durmaz, kıvrak danslarıyla ilgi gördü. Söylediği her söze çığlıklarla yanıt veren hayranları, Durmaz'ın fotoğraflarını çekmek isterken izdiham yarattı. Kendine has, sıra dışı ve eğlenceli tavırlarıyla dikkati çeken Durmaz, 2 saat DJ kabininde kaldı. Yabancı ve Türk pop parçalarını çalan Durmaz, keyifli bir gece yaşattı. Durmaz ile fotoğraf çektirmek isteyen kadın hayranları, kapı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

FOTOĞRAFLI

 

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