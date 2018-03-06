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Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu (2)

'HER TÜRK EVLADI GİBİ VATANİ GÖREVİNİ TAMAMLADI' Kerem Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ve beraberindekiler, Nuri Demirağ Havalimanı'na geçti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Karasu, "Bu askerlik...

Kerem Kılıçdaroğlu terhis oldu (2)

'HER TÜRK EVLADI GİBİ VATANİ GÖREVİNİ TAMAMLADI'
Kerem Kılıçdaroğlu, CHP İl Başkanı Ulaş Karasu ve beraberindekiler, Nuri Demirağ Havalimanı'na geçti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Başkanı Karasu, "Bu askerlik döneminde komutanlarımıza, askerlerimize ve tüm Sivaslı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kerem Bey, Sivas'a gelerek, her Türk evladının vatani görevini yapmış olduğu gibi kendisi de vatani görevini tamamladı. Şu an kendisini yolcu ediyoruz. Ayrıca Afrin'de mücadele eden tüm askerlerimize de başarılar diliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz" dedi.
Kerem Kılıçdaroğlu, saat 13.00'te kalkacak uçakla İstanbul üzerinden Ankara'ya gidecek.

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