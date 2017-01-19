Kepçe ile doğa gezisi

Onur BULAT/POZANTI(Adana), () - ADANA'nın Toros Dağları eteğindeki Pozantı İlçesi'nde 2 metreyi bulan karda doğa gezisine çıkan grup, 13 kilometrelik parkurda zorlanınca yardımlarına bir maden şirketinin kepçesi yetişti.

'Xtreme Doğa Sporları Grubu', 70 kişinin katıldığı doğa yürüyüşüne Pozantı İlçesi'nin Armutoluğu Yaylası'ndan başladı. Yer yer 2 metreyi bulan karda doğa yürüyüşü yapan grup, yolda kaldı. 13 kilometrelik parkuru takip edip Kızıldağ yönüne giden grubun yardım talebine yakındaki özel bir maden şirketi yanıt verdi. Maden şirketinden gönderilen kepçe yolu açtı. Bu sırada yorulan grubun bazı üyeleri de kepçeye binerek bir süre bu şekilde yolculuk yaptı. 1700 metre yükseklikte doğa yürüyüşü yapan grup, gün sona Adana'ya döndü.

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