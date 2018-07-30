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Kent merkezi yakınlarındaki flamingolar dikkat çekiyor

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi yakınında bulunan Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'ndaki flamingolar dikkat çekiyor. Kayseri merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Hacılar ilçesi Hürmetçi Mahallesi'nde bulunan Hürmetçi  Sazlığı Sulak Alanı,...

Kent merkezi yakınlarındaki flamingolar dikkat çekiyor
KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi yakınında bulunan Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'ndaki flamingolar dikkat çekiyor.
Kayseri merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Hacılar ilçesi Hürmetçi Mahallesi'nde bulunan Hürmetçi  Sazlığı Sulak Alanı, göçmenlerin de bulunduğu birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Arazi çalışmaları ve literatür taramaları sonucunda, sulak alan ve çevresinde 129 kuş türü kaydedildiği ifade edildi. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu sulak alanın özellikle orta bölümlerinde yer alan su aynaları, durgun su yüzeyleri, sulu çayırlık ve sazlık-bataklık alanların su kuşları açısından önemli üreme, beslenme ve geceleme alanı olduğunu belirtti. Diğer yandan, kent merkezine yakın mesafede bulunan sulak alan içerisindeki kuşlar ve özellikle flamingolar vatandaşların dikkatini çekiyor.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

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