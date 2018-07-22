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Kent estetiği için koyulan heykeller tahrip edildi

BURSA'da, belediyenin kent merkezine estetik katması amacıyla koyduğu 'kemancı kız' heykelinin kemanı çöpte bulunurken, 'yaşlı çift' heykelindeki baston kırıldı. Defalarca tahrip edilen 'kitap okuyan kız' heykeli ise belediye tarafından...

Kent estetiği için koyulan heykeller tahrip edildi
BURSA'da, belediyenin kent merkezine estetik katması amacıyla koyduğu 'kemancı kız' heykelinin kemanı çöpte bulunurken, 'yaşlı çift' heykelindeki baston kırıldı. Defalarca tahrip edilen 'kitap okuyan kız' heykeli ise belediye tarafından kaldırıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, belediyenin heykel atölyesinde üretilen heykelleri, estetik katması amacıyla kent merkezinde caddelere yerleştirdi. Cumhuriyet Caddesi'ne konulan 3 heykelden 'kemancı kız' heykelindeki keman ve yay, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. 'Kitap okuyan kız' heykeline ise zarar verildi. Yine Atatürk Caddesi'ndeki 'yaşlı çift' heykelinde bulunan baston da kırıldı.
Belediye görevlilerinin yaptığı araştırmada çalınan keman, çöplükte bulundu. Zarar gören keman, heykel atölyesinde tamir edilerek yayı ile birlikte yerine monte edilecek. Yaşlı çift heykeli için de yeni baston yapılacak. Görevliler, daha önce de defalarca zarar verilen kitap okuyan kız heykelini ise kaldırdı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şubesi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, 2016 yılında sanatı sokaklara taşımak, kente estetik katmak için yapılan heykellerin kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiğini söyledi. Yetkili, kitap okuyan kız heykeline defalarca zarar verildiğini, kemancı kız heykelinin 2, yaşlı çift heykelinin de bir kez tahrip edildiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Heykellerde zamanla oluşan basit yıpranmaların bakım ve onarımı düzenli yapılıyor. Ancak heykellere kasıtlı olarak verilen zararlar ve parçaların çalınması gibi durumlar bizi sıkıntıya sokuyor. Örneğin çalınan keman, çöp konteynerinde bulundu. Hem keman, hem de bastonun onarımı sürüyor. Kısa sürede yerlerine takılacak."

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