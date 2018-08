Kendisini sokak hayvanlarına adadı

GÜMÜŞHANE'de esnaf Mahmut Tonyalı, sokak hayvanlarını besleyip, aşılarını yaptırıyor. Tonyalı, kentte modern bir barınak yaptırılmasını istiyor.Kentte tekstil ürünü üzerine mağazası bulunan Mahmut Tonyalı, kaderlerine terk edilen sokak hayvanlarını besliyor. Mağazasının önünde 10’a yakın sokak hayvanı ile yakından ilgilenen Tonyalı, her gün yedirip, içirdiği sokak hayvanlarının aşılarını da yaptırıp, parkta yürüyüşe çıkarıyor. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan çöp depolama alanı çevresinde gezinen sokak hayvanlarını da unutmayan Tonyalı, köpeklerin gıda ve sağlık sorunları da gidermeye çalışıyor. 26 yıllık esnaf, yaptığı davranışı nedeniyle çevresindekilerce takdir toplarken, hayvanların iyi şartlarda bakımlarının sağlanması için kentte modern bir hayvan barınağı yapılmasını istiyor.‘KASA KASA YEMEK TAŞIYORUM’Sokak hayvanlarını, insanlık adına ve Allah rızası için baktığını belirten Mahmut Tonyalı, “Çöplükte yaklaşık 150 hayvan var. Onlara her gün yemeklerini yedirip, geliyorum. Ben bunu insanlık için yapıyorum. İnsan, hayvanların akıllarını görünce iyice bağlanıyor. Şu anda ülkemizde hayvanların seven insanların sayısı oldukça az. Bu yüzden hayvanlar mağdur oluyor. Hayvanların aşılarını yapıyorum, hasta olanlara tedavi etmeye çalışıyorum. Çöplükten uyuz olanları şehre indirip bakımlarını yapıyorum. Hayvanları sevenler az olduğu için bu yük bana kalıyor. Benim burada hayvanlara baktığımı bildikleri için diğer köylerden hayvanları alıp gelip benim kapıma bırakıyorlar. İş yerimin kapısı doluyor. Kentte hayvan barınağı olmadığı için çok zorlanıyorum. Her gün boş zamanlarımı onlarla geçiriyorum. Yemeklerini yediriyorum. Kasa kasa yemek taşıyorum, sularını içiriyorum ve aşılarını yaptırıyorum” dedi.‘HAYVAN BARINAĞIMIZ YOK’Şehir merkezindeki sokak hayvanlarının sayısının az olduğunu ve hayvan barınağı yapılması gerektiğini ifade eden Tonyalı, “Taşıma suyla her gün su vermeye çalışıyorum. Maalesef yetiştiremiyorum. Bu konuda belediyenin desteği olmasa olmuyor, belediyenin destek vermesi gerekiyor. Belediyeden de maalesef bu desteği alamıyoruz. Gümüşhane’de hayvan barınağımız yok. Çok basit bir olay aslında ama maalesef hayvan barınağımız yok. Hayvan barınağımız olsa bu yük benim üzerimden hafifleyecek” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI