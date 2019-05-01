Kendisini kurtarmak isteyen ikizi ölen Murat da yaşam mücadelesini kaybetti

SAMSUN'da, intihar amacıyla atladığı denizde kendisini kurtarmak isteyen ikizi boğularak ölen Murat Ünlü (30), tedavi gördüğü hastanede 34 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

İkiz kardeşlerin 34 gün arayla ölümüne neden acı olay 28 Mart günü Atakum ilçesi Halk İskelesi'nde yaşandı. Yunus Ünlü, bedensel engelli ikiz kardeşi Murat Ünlü'den haber alamayınca polise başvurdu. Aynı dakikalarda Murat Ünlü de ikizini telefonla arayarak, 'ailesine yük olduğu' gerekçesiyle intihar edeceğini söyledi. Yunus Ünlü, hızla Halk İskelesi'nde olduğunu öğrendiği ikizinin yanına gitti. Ancak bu surada Murat Ünlü, kendisini iskeleden denize bıraktı. Yunus Ünlü de kardeşini kurtarmak için suya atladı.

İkiz kardeşler suda çırpınmaya başlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, boğulmak üzere olan ikizleri sudan çıkardı. Bilinçleri kapalı olan Ünlü kardeşler, hastaneye kaldırıldı. Murat Ünlü'nün duran kalbi yeniden çalıştırılırken, Yunus Ünlü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

34 gündür hastanede tedavi altında olan Murat Ünlü bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Ünlü, Yenidoğan Mahallesi'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



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