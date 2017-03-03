Kendisini bıçaklayan eşinin cezaevinden çıkmasını bekliyor

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, () - SİİRT'te aile içi tartışmada eşi Cumali'yi bıçakla yaralayan Kadriye Özbey, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşinin cezaevine girmesi üzerine, yaşları 12 ile 16 arasında değişen 3 çocuğuna hem babalık hem annelik yapan Cumali Özbey, eşinin tahliye olmasını bekliyor.

Kentin İnönü Mahallesi'ndeki oturan Özbey çiftinin yaşamını altüst eden olay 2010 yılında meydana geldi. Aralarındaki tartışma sırasında sinirlenen Kadriye Özbey, eşi Cumali'ye bıçakla saldırdı. Yaralanan Cumali Özbey, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde 6 günlük tedavinin ardından taburcu oldu. Cumali Özbey'in şikayetçi olmamasına karşın, Kadriye Özbey hakkında eşini öldürmeye teşebbüs suçundan dava açıldı. Mahkeme Kadriye Özbey'i 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay'ın onamasıyla cezanın kesinleşmesi üzerine Kadriye Özbey cezaevine girdi. O zaman 1 yaşında olan kızı Elif Eda'yı da yanında götürdü.

Eşinin ve küçük çocuğunun cezaevine girmesiyle Cumali Özbey, çocukları 12 yaşındaki Uğur, 14 yaşındaki Yusuf ve 16 yaşındaki Esra'ya hem annelik hem de babalık yapmaya başladı. Günlük işlerde çalışarak ailenin geçimini sağlamaya çalıştığını belirten Cumali Özbey, "Çocuklarım okullarında başarılı. Evin işlerini yapıyor, onlara annelerinin yokluğunu da hissettirmemeye çalışıyorum. Annesinin yanında cezaevinde bulunan kızım da 3 yaşına girdi. Eşimin bir an önce tahliye olmasını bekliyoruz " dedi.

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