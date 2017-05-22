Kendisine şantaj yaptığını iddia ettiği sevgilisini öldüren kadın tutuklandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'nde evinde, birlikte alkol aldığı sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Kadri Aksu'yu, uygunsuz görüntülerini çekip kendisine şantaj yaptığı gerekçesiyle tabancayla vurarak öldüren 31 yaşındaki Elif Sözen, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 6745 Sokak'taki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Elif Sözen evinde, sevgilisi olduğu iddia edilen Kadri Aksu ile alkol almaya başladı. Bir süre sonra Sözen ve Aksu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sözen, evdeki tabancayı kapıp Aksu'ya iki el ateş etti. Kurşunlardan birinin gözüne isabet ettiği Aksu, koşarak evden çıkıp, Sözen'in üst kattaki komşusuna sığındı. "Yardım edin beni öldürecek" dediği belirtilen Aksu, kısa süre sonra yere düştü.

Evsahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aksu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay sonrası kaçan Sözen ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Sözen'in emniyetteki ifadesinde, "Aksu'nun elinde uygunsuz görüntülerim vardı ve bunlarla bana şantaj yapıyordu. Namusumu temizlemek için öldürdüm" dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Elif Sözen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.