Kendisi 10 aylıkken şehit olan babasının madalyasını aldı

ZONGULDAK'ta, 12 şehit yakını ve 2 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. 5 Eylül 2012'de Afyonkarahisar'daki kışlada meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Onbaşı Mücahit Coşkun'un kızı 7 yaşındaki Ayşe Erva Coşkun, babasının madalyasını Vali Çınar'ın elinden aldı.Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aykut Manioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazilere yönelik mesajı okundu. Törende konuşan Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, vatan, millet ve devlet olarak şehit ve gazilere minnettar olduklarını söyledi. Bütün İslam aleminin büyük bir saldırı altında olduğunu ifade eden Vali Çınar, "En çok Türkiye bir saldırı altında. Bu saldırının ana nedenleri şudur. Binlerce yıllık tarihi olan büyük medeniyetler kurmuş olan milletimiz ve bugün yaşayan devletimiz tarihi bir misyon üstlenmiş durumda. Bütün dünya Müslümanları ezilenler, çaresiz olanlar herkes Türkiye için dua ediyor. Türkiye’nin bir gün kendilerini kurtaracağını bekliyorlar. Buna inanıyorlar. Sadece Müslüman alemi değil, bütün dünyanın mazlum alemi, Müslüman olmayanlar da bunu bizden bekliyor, umut ediyorlar. Dolayısıyla bizim için dua ediyorlar. Allah kabul etsin" dedi.3 ÇOCUĞU GÖZLERİNE ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜLERBitlis Valisi olarak görev yaptığı dönemde bölgede yaşanan terör olaylarını ve anılarını anlatan Vali Çınar, "Bugün PKK/PYD sevicileri var ya ortada. Hainler. Bu hamaset duygusu değil, PKK denilen örgütün, PYD denilen örgüt aynı anlayıştan besleniyor. Mardin Dargeçit'te Efeler mezrasında 7-8 ve 11 yaşında üç çocuk. Üç kardeşi, sadece gözlerine ateş etmek suretiyle öldürdüler. Bu bir ekip, grup, bunların bir tim sorumlusu var. Babası örgüte destek vermiyor, devletten yana tavır alıyor diye" diye konuştu.Vali Çınar daha sonra 2012-2017 yılları arasında şehit düşen 12 asker ve polis yakını ile 15 Temmuz gecesi gazi olanlara Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti. 5 Eylül 2012'de Afyonkarahisar'daki kışlada meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Onbaşı Mücahit Coşkun'un kızı 7 yaşındaki Ayşe Erva Coşkun, babasının madalyasını Vali Çınar'ın elinden aldı. Salonda bulunanlar, babası şehit olduğunda 10 aylık olan Ayşe Erva Coşkun'u alkışlayarak destek oldu.

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