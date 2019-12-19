Son Dakika
(Düzelterek yeniden) Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez'den dar alanda beslenen tavuklarla ilgili açıklama
İSTANBUL - (DÜZELTEREK YENİDEN) ÜNLÜ KALP CERRAHI PROF. DR. BİNGÜR SÖNMEZ 'DEN DAR ALANDA BESLENEN TAVUKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Kendini ritme kaptırdı, hem oynadı hem temizledi
MERSİN’de, temizlediği sokaktaki düğünde çalan şarkının ritmine ayak uydurup oynayan temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Akdeniz Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Sait İsnaç, görev aldığı...
GENEL 19.12.2019, 12:43
MERSİN’de, temizlediği sokaktaki düğünde çalan şarkının ritmine ayak uydurup oynayan temizlik işçisinin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Akdeniz Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Sait İsnaç, görev aldığı Şevket Sümer Mahallesi'nde sokakları temizlerken sokak düğününe denk geldi. Müziğin ritmine kapılan işçi bir anda oynamaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılınca temizlik işçisi fenomen oldu.
BİR MAAŞ İKRAMİYE İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, binlerce beğeni alan görüntüye kayıtsız kalmadı. Temizlik işçisini bir maaş ikramiye ile ödüllendirecek olan Başkan Gültak, "İşçimizin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerini izledim. İşçilerimizin bu motivasyonla, güler yüzlü, mutlu şekilde çalışması bizi mutlu ediyor. Biz de işçimizi bir maaş ikramiye ödüllendireceğiz" dedi.
Akdeniz Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Sait İsnaç, görev aldığı Şevket Sümer Mahallesi'nde sokakları temizlerken sokak düğününe denk geldi. Müziğin ritmine kapılan işçi bir anda oynamaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılınca temizlik işçisi fenomen oldu.
BİR MAAŞ İKRAMİYE İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, binlerce beğeni alan görüntüye kayıtsız kalmadı. Temizlik işçisini bir maaş ikramiye ile ödüllendirecek olan Başkan Gültak, "İşçimizin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerini izledim. İşçilerimizin bu motivasyonla, güler yüzlü, mutlu şekilde çalışması bizi mutlu ediyor. Biz de işçimizi bir maaş ikramiye ödüllendireceğiz" dedi.
16°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 19 Aralık 2019
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:18
|Öğle
|13:06
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:12
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|36
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10