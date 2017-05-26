Kendini balkon demirine asarak intihar etti

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen 52 yaşındaki İlhami Tokoğlu, kendini iple evinin balkon korkuluk demirine bağladığı iple asarak yaşamına son verdi.

Evli ve iki çocuk babası işçi emeklisi İlhami Tokoğlu, bugün saat 12.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi, 1236 Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında bulunan evinde yalnız olduğu sırada, balkon korkuluğuna bağladığı iple intihar etti. Tokoğlu'nun bir alt katın balkonuna sarkmış haldeki ipte asılı cesedini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, balkona çarşaf gererek, gerekli incelemeleri yaptı.

Polisin olay yerindeki incemelemesinin ardından psikolojik sorunları bulunduğu ve bu nedenle tedavi gördüğü öğrenilen Tokoğlu'nun cesedi, asılı olduğu yerden indirilip, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, Tokoğlu'nun intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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