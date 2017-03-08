Kendini asarak canına kıydı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Serinhisar İlçesi'nde 3 yıl önce karıştığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne neden olan ve bunalıma giren 23 yaşındaki Haşim Şeriat, eşinin de düşük yapması üzerine, evinin çatı katında kendini asarak yaşamına son verdi.

Evli olan Haşim Şeriat, 3 yıl önce kullandığı otomobille bir motosiklete çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Süleyman Bardakçı, kaldırıldığı hastanede öldü. Ölümlü kazaya neden olduğu için bunalıma giren Haşim Şeriat, tedavi gördü.

Haşim Şeriat, bir süre önce hamile olan eşinin de düşük yapması üzerine iddiaya göre bunalıma girerek, evinin çatı katında tavana bağladığı iple astı. Haşim Şeriat'ın cesedini yakınları buldu. Olay yerinde polisin yaptığı inceleme sonrası Haşim Şeriat'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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