Kenan Evren'in hiç kalmadığı köşk, kahveci oldu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın doğa harikalarından Kurşunlu Şelalesi'nde 1980'li yıllarda Kenan Evren için, 7 küçük şelaleciğin bulunduğu alana yaptırılan ve helikopter pisti de bulunan iki katlı köşk, 2011 yılından beri kafeterya olarak hizmet veriyor. Şelalenin işletmecilerinden Fikret Çıtırgı, merhum Kenan Evren'in köşke hiç gelmediğini söyledi.

Aksu ilçesinde Antalya-Isparta karayolunun 24'üncü kilometresinde bulunan Kurşunlu Şelalesi, turizmin hareketli olduğu yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olan 2 kilometrelik kanyonda 18 metrelik büyük şelalenin yanı sıra, küçük şelalecikler, birbirine bağlı 7 küçük göletten oluşan Kurşunlu Şelalesi, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in teşvikiyle 1986'da park haline getirilerek ziyarete açıldı, 1991'de ise milli park statüsüne kavuştu. Toplam büyüklüğü 394 hektarlık alanı kapsayan Kurşunlu'da 1980'li yıllarda cumhurbaşkanlığı döneminde Kenan Evren için, dönemin Orman Bakanlığı'nca 18 metreden dökülen büyük şelalenin yaklaşık 500 metre aşağı kısımdaki 7 küçük şelalecik ve gölün bulunduğu alana dere kenarına iki katlı köşk yaptırıldı.

KADERİNE TERK EDİLDİ

Hemen üst kısmında helikopter pisti bulunan köşk, 1990'lı yıllardan sonra kaderine terk edildi ve 2011 yılına kadar hiç kullanılmadı. Atıl kaldığı için viraneye dönen Kenan Evren Köşkü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından restoran olarak kullanılması için kiraya verildi. Köşk, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün girişimiyle ve işletmeci tarafından restore edildi. Köşk, 'Osmanlı Kahvecisi' adıyla yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor.

KÖŞKE HİÇ GELMEDİ

Şelalenin işletmecilerinden Fikret Çıtırgı, 1980 askeri darbesinden 1989 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Kenan Evren'in bu köşke hiç gelmediğini söyledi. Köşkün, Kurşunlu Şelalesi'ni milli park ilan ettirmesi sonrası Orman Bakanlığı tarafından Kenan Evren adına jest olarak inşa edildiğini anlatan Çıtırgı, 1993'te dönemin işletmecisinin Kenan Evren'le köşkün devri için görüşme yaptığını belirtti. Marmaris'te yapılan görüşmede Evren'in köşkü hatırlamadığını ve buraya hiç gitmediğini söylediğini kaydeden Çıtırgı, "Kenan Evren, işletmecinin devir talebini kabul edip, o dönemin Orman Bakanı'nı arayıp durumu bildirmiş" dedi.

1993 YILINDA DEVRETTİ

1993 yılında Kenan Evren'in kendisine hibe edilen köşkü yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar'a devrettiğini kaydeden Çıtırgı, "Bazı rivayetlere göre Kenan Evren birkaç kez gelip köşkte kalmış. Ama kendisiyle yapılan görüşmede köşke hiç gitmediğini belirtiyor. Zaten çok eskiden beri burada görev yapanlar ve yöre halkı Evren'in hiç gelmediğini söylüyor. Dolayısıyla Evren'in hiç kullanmadığı köşk, bir dönem kaderine terk edilmiş, atıl vaziyette bekliyordu. Burayı kiraladıktan sonra Orman Bakanlığı'ndan izin alarak onarımlarını yaptırdık. 2011 yılında kafeteryaya çevirdik" dedi.

ZENGİN YABAN HAYATI

Zengin bitki topluluğu, su ve kaya formları, 200 yıllık su değirmeni ve orman dokusuyla eşsiz bir doğal alana sahip Kurşunlu Şelalesi'nde ağırlıklı kızılçam olmak üzere doğu çınarı, defne, harnup, yabani zeytin, sakız, söğüt ve incir ağaçları bulunuyor. Mersin, alıç, zakkum, böğürtlen, yabani gül, sütleğen, ılgın, ladin, kermes meşesi, kekik, yabani nane, kayıt, eğrelti ve sarmaşıkların alt florayı meydana getirdiği şelalede topalak, su nanesi, kamış, su avizeleri, nilüfer gibi su bitkilerini görmek mümkün. Milli park içinde yabandomuzu, tilki, tavşan, sincap, yarasa, ibibik, ağaçkakan, üveyik, sazan, su kaplumbağası gibi yaban hayvanlarıyla köpek, yılan ve kertenkele yaşıyor.



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