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Kenan Doğulu'dan antik tiyatroda konser

BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki antik tiyatroda sahneye çıkan Kenan Doğulu, sevilen şarkılarıyla sevenlerini coşturdu. Şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam, Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıktı. Yaklaşık 3 saat sahnede...

Kenan Doğulu'dan antik tiyatroda konser

BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki antik tiyatroda sahneye çıkan Kenan Doğulu, sevilen şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.
Şarkıcı Kenan Doğulu, dün akşam, Bodrum Antik Tiyatro'da sahneye çıktı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan, eski ve yeni birbirinden güzel parçalarını seslendiren Kenan Doğulu, seyircilerin arasında bulunan Nükhet Duru ile beraber 'Melankoli' adlı şarkıyı söyledi. Antik Tiyatro'yu dolduran Doğulu hayranları, ikiliyi ayakta alkışladı. Konser boyunca hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Kenan Doğulu, dinleyicilerin arasına da karıştı. Doğulu, selfie isteklerini geri çevirmedi. Kenan Doğulu, 'Yaparım Bilirsin', 'Kandırdım', 'Çakkıdı', 'Aşk ile Yap', 'Baş Harfi Ben' 'Sorma', 'Yosun', 'Vay Be' gibi birçok hit parçasını da konserde seslendirdi.
Kenan Doğulu'yu izlemeye gelenler arasında annesi Serpil Doğulu, Nükhet Duru, Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade, Pelin Karahan ve Neslihan Yargıcı da yer aldı.
Kenan Doğulu, hayranları ile Bodrum Antik Tiyatro'da 18 Ağustos'ta tekrar buluşacak.

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