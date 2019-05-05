'Kemikleri değil rekorları kırın' (2)

KAMPANYANIN TÜRKİYE REKORU KIRILDI

Türkiye Osteoporoz Derneği ve bir biyoteknoloji şirketinin başlattığı 'Kemikleri değil, rekorları kırın' kampanyasıyla, 10 ülkede aynı anda 24 saat içinde en çok osteoporoz taramasının yapılması hedeflendi. Kampanyanın Türkiye ayağını oluşturan İzmir'de ise günlük hedeflenen 300 kişilik taramaya ulaşıldı. Bornova'da bir AVM'de yapılan işlemle, 401 kişiye ücretsiz osteoporoz taraması yapıldı.

Rekor tarama için, dernek ve şirket yetkililerinin yanı sıra Guıness Dünya Rekorları'ndan bir resmi hakem de alanda hazır bulundu. Saat 17.00'a kadar süren kampanya kapsamında, 300 kişilik hedefe ulaşılırken, toplamda 401 kişiye ücretsiz osteoporoz taraması yapıldı.

Hande NAYMAN/İZMİR, ()