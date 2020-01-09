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Kemik hastası oğlu için yardım isteyen babayı dolandırmaya kalktı

GENEL 09.01.2020, 08:26
Kemik hastası oğlu için yardım isteyen babayı dolandırmaya kalktı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), ()- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yaşayan ve bir çeşit kemik hastalığı olan 'femur başı aseptik nekrozu' tanısı konulan oğlu Hüseyin Kaya (10) için yardım çağrısında bulunan Mustafa Kaya (43), bir kişi tarafından kendisine para yardımı yapılacağı vaadiyle dolandırılmak istendiğini söyledi. Kaya, "Önce 7 bin Euro göndereceğini söyleyip, hesabına 700 lira yatırmamı istedi. Daha sonra da 7 bin lira diyerek, 700 lira istedi. Dolandırmak istendiğimi anladım" dedi.
Malkara'nın kırsal Ballısüle Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa ve Şengül Kaya (38) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Müstecep İlkokulu özel eğitim sınıfı 5'inci sınıf öğrencisi Hüseyin Kaya, vücudundaki ağrıların artması üzerine ailesi tarafından götürüldüğü hastanede bir çeşit kemik hastalığı olan 'femur başı aseptik nekrozu' teşhisi konuldu.  
Baba Mustafa Kaya, daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada çocuğunun günden güne gözlerinin önünde eridiğini belirterek, yardım çağrısında bulundu. Kaya, "Oğlum Hüseyin'i 2 yıldır hastanelere taşıyorum, bir çare bulamadık. Bizlere '7-8 ay sonra tekrar gelin' diyorlar. Benim çocuğum gözümün önünde git gide eriyor. Ben devlet büyüklerimize sesleniyorum. Çocuğuma bir el atın. Bu böyle olmaz her gün günden güne eriyor. Hastalığı gece yattığında beline de vuruyor ve o yüzden oğlum uykuda uyumuyor. Okuluna çok zor gidiyor. Benim maddi durumum iyi değil. Bütün yetkililere sesleniyorum. Bize kucak açsınlar. Bizleri böyle mağdur bırakmasınlar. Çok mağdur durumdayız. Çocuğumun sağlık problemini çözsünler istiyorum.  Benim oğluma yazık günah eriyip gidiyor. Hüseyin'imin sağlık problemi çözülsün artık. Hüseyin'im yürürken de çok güçlük çekiyor. Ben böyle bir hastalık görmedim. Oturduğu zaman kalkamıyor. Ya taburede ya da sandalye de oturması gerek. Yazıktır. Günahtır. Günden güne gözümün önünde eriyip gidiyor" dedi.
Hüseyin Kaya da iyileşmek istediğini ifade ederek, "Ben okuyup doktor olacağım. Okumak istiyorum. Ama çok ağrılarım var. Bana bir çare bulsunlar. Ben iyi olmak istiyorum. Ben iyileşmek istiyorum" dedi.
'7 BİN EURO GÖNDERECEĞİM'
Mustafa Kaya, kendileriyle ilgili haberlerin medyada yer almasının ardından arayan bir kişinin yurt dışında yaşadığını ve 7 bin Euro yardım etmek istediğini söylediğini belirtti. Bu kişinin 7 bin Euro yardım yapması için kendi hesabına 700 lira yatırmasını istediğini ifade eden Kaya, parası olmadığı için bu parayı yatırmadığını anlattı. Aynı kişinin daha sonra yurt içinden aradığını söyleyip 7 bin lira yardımda bulunacağını, 700 lirayı banka ATM'sinden hesabına yatırmasını söylediğini ifade eden Kaya, bu telefonlar üzerine dolandırılmak istediğini anladığını söyledi.
Kaya, son olarak kendisinden 700 lira isteyen kişi ile gazetecilerin önünde telefonda konuştu. Kaya, "Bu nasıl bir iş hem yurt dışından aradığını söyleyip Dolar, Euro göndereceğim diyorsun, hem de aynı telefon numarasından yurt içinden aradığını söyleyip 7 bin lira yatıracağını söylüyorsun. Madem yardım etmek istiyorsun, benden niye 700 lira sana para yatırmamı istiyorsun?  Ve benden ille de 700 lira parayı bul yatır diyorsun. Benim şu an çocuğum hasta ve sen beni dolandırmaya çalışıyorsun. Ben sizden bıktım aramayın beni, ben zaten yaralıyım içim yanıyor, yardım bekliyorum, siz de beni dolandırmaya çalışıyorsunuz. İkide bir arayıp benden 700 lira acil bulup yatırmamı istemeyin, ben sizden yardım istemiyorum. Size yazıklar olsun. Beni dolandırınca elinize ne geçecek. Durumumu biliyorsunuz. Yazıklar olsun size" ifadelerini kullandı.
Kaya, kendisini dolandırmak istediğini söylediği kişi hakkında da şikayetçi olacağını söyledi.

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