Kemer'de Ruslar, ülkelerindeki başkanlık seçimi için oy kulandı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yerleşik yaşayan Rus vatandaşları, Rusya Devlet Başkanlığı seçimi için oy kullandı. Daha önce oy kullanmak için Antalya'ya gitmek zorunda kalan Ruslar, bu sene ilk kez ilçede oy kullanabildi.Rusya'da 18 Mart Pazar günü yapılacak Devlet Başkanlığı seçimiyle ilgili Antalya'nın Kemer ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki Kemer Belediyesi Nikah Salonu'nda oy sandığı kuruldu. Oy sandığının başında Rusya Federasyonu Antalya Konsolosu İvan Stepanov da hazır bulundu. Oy kullanımı saat 10.00'da başladı. Nikah salonu önünde Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemi aldı. Oy kullanacak olanlar polis tarafından arama yapılarak içeri alındı. Antalya merkezde ise oy kullanma işlemlerinin 18 Mart'ta yapılacağı belirtildi.'TAHMİNİ OLARAK 100 KİŞİ BEKLİYORUZ'Konsolos İvan Stepanov, "Kemer'de erken oy kullanma yerini açtık. Kemer tarihinde bir ilktir. Daha önce genellikle Antalya'da, başkonsolosluk binasında sandık kuruyorduk. Alanya'da da erken oy kullanma yerini açtık. Bu sene Devlet Başkanlığı seçimine 8 aday katılıyor. Sanırım oy kullanacak olan vatandaşımız için zor bir seçim olacak. Burada yaşayan insanların buraya geleceğini ve tercih ettikleri adaylara oylarını vereceğini umuyoruz. Tahmini olarak 100 kişi bekliyoruz. Daha fazla katılım olursa çok mutlu oluruz" dedi.'BU SENE 5 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ'Rusya'da Kemer'in belirli bir şöhreti olduğunu da aktaran Stepanov, "Rus tatilciler daima Kemer'i tercih ediyor. Konsolosluk olarak da bazı tahminlerde bulunabiliyoruz. Bu sene gerçekten rekor kırabilecek sayıda Rus turist bekliyoruz. Geçen yıl Türkiye'ye 4 milyon 700 bin Rus tatilci gelmişti. Bu sayının 3 milyon 700 bini Antalya'da tatil yapan turistlerdir. Bu sene 5 milyon turist bekliyoruz. Çalışacağız" diye konuştu.Oy kullanmaya eşi Ahmet Güçlü ile gelen Elena Sidorova (37) ise 5 yıldır Kemer'de yaşadığını anlattı. Sidorova, Kemer'de ilk defa oy kullandığını belirterek, Rusya için hayırlı olmasını temenni etti.İlçede esnaflık yapan 2 çocuk annesi Ekaterina Demirel (37) de 9 yıldır Kemer'de yaşadığını anlatarak, "Kemer'de yaşamaktan dolayı çok mutluyum. İlk defa burada oy kullandım. Rusya için her şey güzel olacak" dedi.

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