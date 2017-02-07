Kemer Belediyesi evlendirme programları balayı sponsoru

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer Belediyesi, evlendirme programlarına 'balayı sponsoru' olmak için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Mustafa Gül, programda tanışıp evlenen çiftlere ilçedeki otellerde 1 haftalık tatil yaptıracaklarını belirtti.

Kemer Belediyesi ile Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) işbirliğinde yeni turizm sezonuna yönelik ilçenin tanıtımı çalışmaları sürdürülüyor. Tanıtım çalışmaları çeşitli fuarlarla başlarken Kemer Belediyesi dikkati çeken bir adım attı. Belediye, televizyon kanallarında yayımlanan izlenme oranı yüksek evlendirme programlarında tanışıp evlenen çiftlere balayı sponsoru olmaya karar verdi. Konu televizyon kanallarına yazılı olarak iletildi. Uygulamaya göre belediye, bu programlarda evlenen çiftlere 1 hafta boyunca ilçedeki otellerde balayı yaptıracak.

'EVLENDİRME PROGRAMLARINA YAZI YAZDIK'

Bağımsız Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Müdürlerime talimat verdim. Kemer her yerde artık bir markadır. Artık üst düzey bir marka olmuştur. Onun için bütün evlendirme programlarına yazı yazdık. Buradaki evlenen çiftlerin balayını bundan sonra Kemer Belediyesi üstlenecek" dedi.

'SEZONA HIZLI GİRMEK İSTİYORUZ'

KETAV ile birlikte ilçenin tanıtım çalışmalarını da sürdürdüklerini aktaran Başkan Gül, "Tabi ki sezona çok hızlı girmek istiyoruz. EMITT'te hem magazin basını hem de sanatçılarla tanıtıma çok hızlı bir giriş yaptık. Bunu önümüzdeki günlerde daha da çeşitlendireceğiz. Geçen yıl başlattığımız özel bir proje vardı. Artık Türk turistler Kemer'de görmek istediğimiz gruptu. Bunun için 8 yıldır mücadele veriyorduk. 2012'de birinci sıraya yükseldik ama 2016'ya baktığımız zaman Bodrum, Marmaris ve Kemer kafa kafaya sezonu tamamladı. 2017 yılında seyahat acentelerinden aldığımız verilere göre Kemer'de diğer bölgelere nazaran artış var" diye konuştu.

9 RUS SANATÇI FESTİVAL YAPACAK

Kemer'de bu turizm sezonunda yapacakları ulusal ve uluslararası festivallerle de yurt içi ve yurt dışından turist çekmeye çalışacaklarını anlatan Gül, Rusya'nın 9 ünlü sanatçısının Türkiye'de 1 hafta sürecek festival yapmak istediğini kaydetti. Başkan Gül, Kemer'de geçen seneki kara bulutları dağıtıp insanları güler yüzlü hale getirmek istediklerini vurguladı.

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