Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Kemalpaşa'da trafik kazası; 4 ölü

Doğan ÇİZMECİ/ KEMALPAŞA (İzmir), () - İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi. İzmir’den Turgutlu yönüne giden İbrahim İsmail Anar yönetimindeki 33 HL 963 plakalı otomobil, Kemalpaşa-...

Kemalpaşa'da trafik kazası; 4 ölü

Doğan ÇİZMECİ/ KEMALPAŞA (İzmir), () - İZMİR'in Kemalpaşa İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.
İzmir’den Turgutlu yönüne giden İbrahim İsmail Anar yönetimindeki 33 HL 963 plakalı otomobil, Kemalpaşa- Ören Yolu Mevkii’nde kavşakta içinde 4 kişinin olduğu ve sürücüsünün kim olduğu belirlenemeyen 16  DA 486 plakalı araçla çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisiyle yolun kenarına savrulan ve kullanılmaz hale gelen 16 DA 486 plakalı araçta bulunan Serkan Kaçman (25) Azad Sevim (26) Osman Eken (23)ve Ali İhsan Şeker’in (26) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü İbrahim İsmail Anar hastaneye kaldırılırken, ölen 4 kişinin cenazesi Turgutlu'da toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246