Kemal Sunal sergisi Antalya'da

TÜRK sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın, film afişleri, kostümleri ve özel eşyalarından oluşan sergi, Antalya'da bir alışveriş merkezinde ziyarete açıldı. Serginin açılışına, ünlü sanatçının eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal da katıldı.Antalya'da bir alışveriş merkezi, Kemal Sunal sergisine ev sahipliği yaptı. Serginin açılışını Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal birlikte yaptı. Merkezin zemin katında kurulan sergide Kemal Sunal'ın filmlerinde giydiği elbise ve kostümler, kullandığı kimlik kartı, otobüs kartı gibi belgelerin yanı sıra arabasının aynasına taktığı nazar boncuğuna kadar çeşitli özel eşyaları bulunuyor. Kemal Sunal'ın gençlik fotoğraflarının da yer aldığı sergide rol aldığı 'Mavi Boncuk', 'Davaro', 'İnek Şaban', 'Düttürü Dünya', 'Kibar Feyzo', 'Süt Kardeşler', 'Köyden İndim Şehire' gibi filmlerin afişleri de sergileniyor.Eşi Gül Sunal, yaptığı açıklamada, sergiye gösterilen ilgiden memnun olduğunu, Kemal Sunal'ın anısını yaşatmak için yapılan her etkinlikte duygulu anlar yaşadığını söyledi. Eşinden hatıra kalan eşyaları sevenlerine ulaştırmayı görev bildiğini belirten Sunal, "Sevenleri ve bunu bekleyen çok. Onlarla buluşturmam lazım çünkü artık Kemal'in sevenleri çok. Halk onu çok seviyor. O yüzden bu eşyaları eve saklayıp onlara haksızlık yapamam. Bu nedenle 2001 yılından bu yana farklı şehirlerde bu sergiyi açıyoruz. Kemal Sunal'ın kostüm, afiş, aksesuar sergisi diyoruz ama bu aslında bir insanın işine verdiği değeri gösteriyor. Kemal, ilk tiyatro oyununda kullandığı takma bıyığı bile saklamış. Burada gördüğünüz sadece bu eşyaların yarısı diyebilirim" dedi.KIZI VE OĞLUNUN DOĞUMGÜNÜ HEDİYESİKemal Sunal'ın sevenlerinin sayesinde kocaman bir aile olduklarını sözlerine ekleyen Gül Sunal, "Kemal bunları saklarken, müze mi yapsam, sergi mi yapsam diye düşündüğünü tahmin ediyorum. Bu sergide özel bir eşya da var. O da Ezo ilkokuldayken babasına bir midye kabuğu boyayarak doğum günü hediyesi veriyor. Aynı şekilde Ali de babasına nazarlık boyamış. Kemal bu iki hediyeyi son güne kadar arabasında taşıdı. O iki hediye de burada sergileniyor" diye konuştu.EZO SUNAL: DİPLOMASI İŞYERİMDEAçılışa annesiyle birlikte katılan Ezo Sunal, genç yaşta babasını kaybettikten sonra yaşadıklarını anlattı. Sunal, "Sevenlerinin sayesinde babam hiç ölmemiş gibi yaşadık. Bir şekilde gücü, desteği, fikirleriyle yanımızdaymışız gibi yaşadık. Sevenlerine minnettarız. Kemal Sunal bize hayranlarından oluşan çok büyük bir aile bıraktı miras olarak. Hiç yalnız hissetmedik. Aksine hep yanımızdaymış gibi hissettirdiler. Ben hep ölümsüzlüğü bulduğunu düşünüyorum babamın. Böyle bir babaya sahip olmak çok önemli. Babamın bana özel sakladığım kitapları ve diplomaları var. Kitapları evimde, diplomaları ise iş yerimde muhafaza ediyorum" dedi.Serginin açılışının ardından Antalyalılar Ezo Sunal ve Gül Sunal ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ezo Sunal, babasının cam vitrinde sergilenen elbiselerinin fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmedi.