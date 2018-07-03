Kemal Sunal ölümünün 18'inci yılında anıldı

Enver ALAS - Kaan ULU - Can EROK / İSTANBUL, () TÜRK sinemasının eşsiz isimlerinden Kemal Sunal, ölümünün 18'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Gül Sunal, eşine her geçen yıl özleminin daha da arttığını belirterek, "Filmlerinin oynaması ve küçük hayranlarının artarak çoğalması tek tesellimiz. İnanıyorum ki Kemal, uzun süre yaşayacak ama bizim evimizde babamız yok" dedi. Oğlu Ali Sunal da "Sevenleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ve babamı ölümsüzleştiriyorlar" diye konuştu.

Anma törenine sanatçının eşi Gül Sunal, kızı Ezo Sunal, oğlu Ali Sunal ve gelini Nazlı Kurbanzade'nin yanı sıra Vefa Lisesi'nden sınıf arkadaşları ile sevenleri katıldı. Mezarı başında Kuran-ı Kerim okunmasının ardından Kemal Sunal için dua edildi. Sevenleri de Kemal Sunal'ın mezarına çiçek bırakıp, dua etti. Törenin ardından aile üyeleri açıklama yaptı.

GÜL SUNAL: HER GEÇEN YIL ÖZLEM DAHA DA ARTIYOR

Gül Sunal, eşinin ölümünün üzerinden 18 yıl geçtiğini ancak her geçen yıl özlem daha da arttığını söyledi. Konuşması sırasında oldukça duygulanan ve konuşmakta zorlanan Sunal, "Filmlerinin oynaması ve küçük hayranlarının artarak çoğalması tek tesellimiz. İnanıyorum ki uzun süre Kemal yaşayacak ama bizim evimizde babamız yok. Bunun için de çok üzgünüm ve bu üzüntüm hiç bitmeyecek" diye konuştu.

ALİ SUNAL: HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMIYORLAR VE BABAMI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYORLAR

Oğlu Ali Sunal ise törene katılanlara teşekkür etti. Sunal, "Her 3 Temmuz'da ve 11 Kasım'da ne kadar büyük bir aile olduğumuzu görüyoruz. Biz, Türkiye'yi kalbinde yaşatan insanlar olarak kocaman bir aileyiz. Sevenleri, hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ve babamı ölümsüzleştiriyorlar. Bu haberleri yapan basın mensupları olarak siz de onu ölümsüzleştiriyorsunuz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. 18 yıl geçti ve babamı çok özledim. Sevenleri de çok özledi. Bu özlem dinmeyecek" dedi.

EYLÜL VE LEYLA'NIN KATLEDİLMESİ

Türkiye'yi yasa boğan Eylül ve Leyla'nın cinayetleriyle ilgili de konuşan Ali Sunal, babasının sevenlerine seslenerek, "Bu caniliği unutmayalım. Bunun çözümü olana kadar da takipçisi olalım. Artık Eylül ve Leyla gibi bütün kardeşlerimizin böyle olaylara kurban gitmesini istemiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kemal Sunal'ın her ölüm yıl dönümü anmasına katılan Vefa Lisesi'nden sınıf arkadaşları bu yıl da yalnız bırakmadı. Ayrıca sanatçının sınıf arkadaşları, öğrencilik yılları ve dostluk yıllarına ait resimleri basın mensuplarına göstererek öğrencilik yıllarına ait bazı anıları paylaştılar. Anma töreninin sonunda katılanlara helva dağıtıldı.

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