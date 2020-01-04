Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kasım Süleymani açıklaması (1)

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Kadın Muhtarlarla Buluşma' toplantısında yaptığı konuşmada "Amerika'nın yaptığı da yanlıştır. Siz bir ülkenin komutanını öldürüyorsunuz. Bu ülkelerarası bir çatışmaya zemin hazırlamaktır" dedi.

Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde kadın muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmasında İranlı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili olarak, "Kasım Süleymani öldürüldü. İran'ın önemli bir askeriydi. Ortadoğu politikasında da etkin bir kişiydi, öldürüldü. Şimdi Ortadoğu'da yeni bir kanlı sayfa açılabilir. Benim isteğim Türkiye'nin Ortadoğu politikasını 180 derece değiştirip barış eksenli bir çizgiye oturtmalıdır. Ortadoğu bir bataklıktır. Hiçbir ülke de bu bataklığa girmemiştir. Hep yukarıda kalmıştır. Hep hakem rolü üstlenmiştir. O bataklıktan şimdi çok tehlikeli sinyaller geliyor. Bütün dünyanın gözü Ortadoğu'da. Herkes Ortadoğu'ya bakıyor. Bu konuda son derece dikkatli ve tutarlı bir politikaya ihtiyacımız var. Amerika'nın yaptığı da yanlıştır. Siz bir ülkenin komutanını öldürüyorsunuz. Bu ülkelerarası bir çatışmaya zemin hazırlamaktır. Diplomasiyi yok etmektir. Çatışma en son başvurulacak şeydir. Diploması değerli bir şeydir oturup tartışılması lazım. Konuşulması lazım. Sorunların çözülmesi lazım. Bizler bütün bunları dikkate almak zorundayız" diye konuştu.

