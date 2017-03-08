Kemal Kılıçdaroğlu, El Bab şehidinin ailesini ziyaret etti (4)

"TEKLİK SADECE ALLAH'A MAHSUSTUR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Kent Meydanı'nda parti otobüsündeh halka hitap etti. Anayasanın tek adam anayasası olmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizi ayrıştırmak, bölmek, kutuplaştırmak istiyorlar. Bizi oturalım kavga edelim diye bu yola teşvik etmek istiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar kavga etmeyeceğiz, kutuplaşmayacağız. Bir arada birliğimizi koruyacağız. Bu anayasanın tek adam anayasası olmaması lazım. Teklik sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Başka hiç kimse ben tekim, tek adamım dememeli, diyememeli. Bu anayasa değişikliği ekonomiyi, işsizliği, çiftçinin sorununu, kadın cinayetlerini çözecek mi? O zaman bu değişikliği niye getiriyorsunuz? Hiçbir sorunu çözmüyor. O zaman bu anayasa değişikliği niye geliyor?" diye konuştu.

600 KİŞİNİN MAAŞINI ÖDEYECEKSİNİZ

Kılıçdaroğlu mesliste hangi gerekçe ile 600 milletvekili sayısına çıkıldığını sorarak, "Bu Ankara'daki beylerin 18 yaşını dolduran çocukları var. Bunların hiç askere gitmemesi lazım. Yetmiyor milletvekili olması gerekiyor. 2 yılda emekli olmaları lazım. Ayda en az 13 bin lira emekli aylığı maaşı almaları lazım. Bunun için geliyor. Evet diyor musunuz? Benim inancım da, vicdanım da evet demiyor. 600 milletvekili ne yapacak mecliste. 18 yaşındaki çocuklarının yanında bazı dostları da var. Onları da getirecekler. Vallahi billahi ben de evet demiyorum. Hep beraber "hayır" diyerek hayırlı bir iş yapacağız" dedi.

BAŞKAN YARDIMCILARININ SAYISINI BİLEN VAR MI?

Kemal Kılıçdaroğlu, halka sunulacak referandumda kaç başkan yardımcısı olacağının bilinmediğini ifade ederek, "Bunun siyasi parti ile ilgisi yok. 80 milyonu ilgilendiriyor. Size bir sır vereyim kimse duymasın. Başkan yardımcılarının sayısını bilen var mı? Vallahi ben de bilmiyorum tamamen başkanın takdirine bağlı canı ne kadar istiyorsa. Biz sayın Binali için de çalışıyoruz. Başbakanlık kaldırılıyor. Kaç bakan olacağı da tamamen başkanın takdirine bağlı. Kimi istiyorsa onu yapacak" ifadesini kullandı.

Referandumun Türkiye'nin kaderini belirleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"TÜRKİYE DİPSİZ BİR KUYUYA SÜRÜKLENMEMELİ"

"İktidar partisinin Sakarya'da çok güçlü olduğunu biliyorum. Bu bir iktidar olayı değil, bu bir Türkiye olayı. Bu bir memleket olayı. Geçmişte A, B partisine oy vermiş olabilirler. Hiçbir itirazım yok. Alınganlık da göstermedim. Şimdi referandum seçim değil Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Sağcısının, solcusunun, ortacısının kaderini belirleyecek. Bir kişiye yetki verdiniz kararname çıkarıp bütün valilikleri kaldırıyorum diyebilecek. Türkiye dipsiz bir kuyuya sürüklenmemeli, vebalini üstlenmemeliyiz."

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