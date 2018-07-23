Kelkit'te 3.3'lük deprem

Sinan UÇAR/KELKİT (Gümüşhane), () - GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde, Richter Ölçeği'ne göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi, saat 10.14'te meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Dayısı ve Elmelik köyleri arası olarak açıkladı. Depremin, yerin 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. İlçe merkezinde hissedilen deprem kısa süreli korkuya neden oldu. Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, herhangi can ve mal kaybı olmadığını söyledi.