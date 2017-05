Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu'nda 12'inci mezuniyet coşkusu

Muhammet KAÇAR- Fatih TURAN/ KELKİT, (Gümüşhane), () - GÜMÜŞHANE Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu'nda 12'inci mezuniyet töreni, coşku içinde gerçekleştirildi.

Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 204 öğrenci ile aynı kampus içerisinde yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan 99 öğrenci için okul bahçesinde tören düzenlendi. Törene Kelkit Kaymakamı Naif Yavuz, ilçe Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Köse Kaymakam'ı Mustafa Duru, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bahri Bayram, Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Baltacı, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Candan Fetvacı, Doğan Holding mimarı Zeynep Doğan ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

OKUL BİRİNCİSİ EDANUR: DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR EDERİM

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu dönem birincisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü öğrencisi Edanur Şen, kendisini hüzünlendiren ve bir o kadarda sevindiren bir anı yaşadığını söyledi. Hiç bir zaman okul birincisi olmak için çalışmadığını, öğrenmek ve kendini geliştirme adına fedakarlıkta bulunarak çaba sarf ettiğini anlatan Edanur Şen, kendisine destek olan ailesi, hocaları, okul yönetimi ve kuruluşundan buyana maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Aydın Doğan Vakfı'na teşekkür etti.

"NE İŞ YAPARSANIZ YAPIN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIN"

Törende konuşan Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nuri Baltacı da, hüzün ve hasretle başlayan okul yıllarının yine hüzün, hasret ve heyecanla son bulduğunu belirterek, "Bir çok diplomalı mezunlarımız yüksek liyakate sahip gençlerimiz var. Fakat hatırda kalacak olanlar sadece liyakatı olanlar değil, bilgisi ile beraber ahlaklı olan gençler olacaktır" dedi.

Mezunlara "Sizler devletin ve milletin geleceği olan gençlersiniz" diye seslenen Doç. Dr. Baltacı, "Bundan sonraki hayatta hem liyakat hem de ahlak ile anılan ve geleceğe daha ümitle bakmamıza sebep olacak gençlersiniz. Ahlaklı ve bilgili gençler olarak bu topraklardaki en güçlü teminatımızsınız. Yaptığınız işi aşk ile şevk ile yapın. Ne iş yaparsanız en iyisini yapmaya çalışın" diye konuştu. Doç. Dr. Nuri Baltacı, eğitime büyük katkı veren Aydın Doğan Vakfı'na teşekkür etti.

CANDAN FETVACI: AYDIN DOĞAN VAKFI'NIN EN BÜYÜK ÇALIŞMA ALANI EĞİTİM

Törende konuşan Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Candan Fetvacı da, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın selamını getirdiğini belirterek başladığı konuşmasına, Aydın Doğan Vakfı'nın 21 yıldır eğitim için çalıştığını hatırlattı.

Candan Fetvacı, "Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Aydın Doğan, 'Evrensel boyutta gelişmişliğe, demokrasiye ve barışa ulaşmanın tek yolu eğitim' diye çıkmış ve o günden buyana bizim en büyük çalışma alanımız eğitim olmuştur. Doğan Grubu ve Doğan Ailesi'nin yakın ilgisi ve desteği ile Aydın Doğan Vakfı amaca yönelik giderlerinin büyük çoğunluğunu eğitim alanında harcamaktadır. İnanıyor ki demokrasimiz iyi eğitimli bireyler ile gelişecek, çalışkanlığımız, birbirimize olan sevgi ve saygımız ile ülkemiz çağdaş ve örnek bir ülke olacaktır" dedi.

"NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İLE DÜNYADA BAŞARILI OLACAĞIZ"

Vakıf olarak bugüne kadar bir milyondan fazla kişiye ulaştıklarını ve yollarının çok uzun olduğunu dikkat çeken Candan Fetvacı, şöyle devam etti:

"Ancak tüm dünyada sorunlar tek bir kurumun çalışması ile tek başına çözebileceği boyutu çoktan aştı. Birlikte ve çok çalışarak, enerjimizi verimli kullanarak çarpan etkisi yaratan başarılar elde etmek zorundayız. Ülkemizin eğitim kalitesinin gelişmesi için tüm kurumların devlet, sivil toplum, özel sektör, öğrenciler, bireyler, aileler hep birlikte birbirimize destek olarak çalışmak zorundayız. Birbirimizin çalışmalarını tamamlayıcı olmalıyız. Bugün Türkiye G20'de ise ekonomisi ile büyüklüğü ile eğitim alanında dünyanın en büyük, en başarılı 20 ülkesi arasında olmayı hedeflemelidir. Ancak nitelikli insan gücü ile dünyada başarılı olacağız, yarınlarımızı garanti altına alacağız.Tüm okullarımızda ve bu okulumuzda yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı geliştirmek için kaliteli eğitim olanakları almanız için uğraşıyoruz. Amacımız vizyonunuzu açmak, sizlerin etik değerlere saygılı, yarının çağdaş liderleri olarak yetişmesine katkıda bulunmaktır. Sizler bu olanakları en iyi şekilde değerlendirdiniz ve bugün mezun oluyorsunuz. Sizi, üniversitenizi ve bugüne ulaşmanızda size destek olan ailelerinizi yürekten kutluyorum."

"HİÇBİR ZAMAN KALİTEDEN ÖDÜN VERMEYİN"

Rekabetin her gün arttığı dünya liginde söz sahibi olmak için yapılanı daha iyi yapmak, ilgilenilen konularda uzmanlaşmak ve fark yaratmanın zorunlu hale geldiğini ifade eden Candan Fetvacı sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu noktada eğitim kurumlarının kalitesi, uzmanı ve tecrübesi de sizlere destek oluyor, belirleyici rol oynuyor. Sağlam bir akademik kadro ve titizlikle oluşturulmuş ders programları ile öğrenim veren kuruluşlar başarıyı yakalıyor, öne çıkıyor. Gümüşhane Üniversitesi başarılı oldukça sizlerde diplomalarınızla daha da fazla gurur duyacaksınız. Okulunuzu hiçbir zaman unutmayın. Sizler Gümüşhane Üniversitesi mezunusunuz ve bununla her zaman gurur duymalısınız. Okulunuza her zaman yardımcı olmak, eğitim meşalesini ömür boyu taşımak zorundasınız. Şanslı öğrencilersiniz. Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu alanında en başarılı okullardan biri. Bu okulun başarısının önemli bir nedeni de vakıf ve üniversite başta olmak üzere tüm paydaşların sizlere iyi olanaklar sunmak için özveri ile çalışmasıdır. Diploma almak eğitim bittiği anlamına gelmiyor. Her yaşta ve her fırsatta kendinizi yenilemeli, yeni şeyler öğrenmeli, yenilikleri takip etmelisiniz. Okulunuzu, öğretim üyelerinizi ve bu güzel günlerinizi hep hatırlayın. Birbirinize olan sevgi ve dostlukları mutlaka sürdürün. Etrafınızı aydınlatan insanlar olun. Eğitim seferberliğini sürdürün. Hiçbir zaman kaliteden ödün vermeyin."

REKTÖR VEKİLİ: YAŞANAN HEYECANA ÖN AYAK OLAN AYDIN DOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİYORUM

Törende konuşan Gümüşhane Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Bahri Bayram da, sözlerine bugün yaşanan heyecana ön ayak olan Aydın Doğan'a teşekkür ederek başladı. Meslek Yüksek Okulu Kompleksi'nin Aydın Doğan tarafından yaptırılarak üniversiteye devredildiğini hatırlatan Prof. Dr. Bahri Bayram, "Yüksekokulumuzun gelişmesi, çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ilgi ve desteklerini esirgemeyen Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Bahri Bayram, geleceğin beyin gücünü yetiştiren Gümüşhane Üniversitesi'nin alt yapısını tamamlayarak kurumsal kimliğini ve kapasitesini geliştirmenin yanında akademik kadrosu ve öğrenci sayısı ve niteliğini artırarak ülkenin başarılı üniversiteleri arasında yerini alması için var gücü ile çalışıldığını belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI: AYDIN DOĞAN'IN HİZMETLERİNİN DEVAMINI İSTİYORUZ

Vakıf Başkanı Candan Fetvacı'nın Aydın Doğan'ın selamını getirdiğini hatırlatan Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz da, "Aydın Doğan'a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu almış olduğumuz selamın karşılığında kendisi ile istişare ediyoruz. İcra Kurulu Başkanımız aracılığı ile bu hizmetlerin devamının kendisinden istiyoruz" dedi.

KAYMAKAM: DONANIMLI VE EĞİTİMLİ BİREYLER OLARAK İŞ GÜCÜNE KATILACAKSINIZ

Mezun öğrencilere seslenen Kelkit Kaymakam'ı Naif Yavuz da, bugünden itibaren yeni bir hikaye yazmaya başlayacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Artık donanımlı, eğitimli bireyler olarak iş gücüne katılacaksınız. Bu konuda ülkemizin, milletimizin ve ailelerinizin sizden beklentileri olacaktır. Üniversitelerin meslek kazandırmanın ötesinde sizlere yeni bir perspektif katarak hayatınızda çok önemli bir işlevi olduğunu görüyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar emeği ve maddi ve manevi desteğini esirgemeyen kıymetli Kelkitli hemşerimiz Aydın Doğan'a ve Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı'ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

BAŞARILI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Tiyatro ve Sanat Kulübü'nün müzik dinletisi sunduğu törende Gümüşhane Üniversitesi halkoyunları ekibi gösteri yaptı. Daha sonra okulun en başarılı 3 öğrencisi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü'nden Edanur Şen ile Büşra Özdemir ile Ulaştırma ve Havacılık Bölümü'nden Murat Arslan'a diz üstü bilgisayar, bölüm birincilerine ve ikincilerine tablet, üçüncülere kol saati, tüm öğrencilere de kalem takımı armağan edildi.

KEP ATTILAR

Törenin sonunda, okul önünde toplanan öğrenciler 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde keplerini havaya attı. 12'inci yıl mezunları, daha sonra vakıf yöneticileri ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören, okul önünde oynanan oyunlarla sona erdi.

