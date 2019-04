Kelebek Festivali 11'inci kez gerçekleşti

İSTANBUL,() - ULUSLARARASI Rotary 2420'nci Bölge Rotaract Temsilciliği'nin engelleri ortadan kaldırmak adına 2008 yılında başlattığı 'Kelebek Festivali' bu yıl da yaklaşık 700 katılımcı ile Dilek Sabancı Engelliler Parkı'nda gerçekleşti.

''Kozaları Yırtıp Uçma Zamanı'' sloganı ile gerçekleşen ve İstanbul'daki engelli dernekleri ve okulların ücretsiz davetli olduğu etkinliğe; iş, sanat ve spor dünyasından da önemli isimler katıldı. Medipol Başakşehir futbolcusu Gökhan İnler de etkinlikte yer alırken, engelli bireylerle yakından ilgilendi. Tecrübeli futbolcu katılımcılarla top oynamayı da ihmal etmedi.

Rotaract Kulüplerinin açtığı stantlarda yüz boyama, defter süsleme, balon, ebru, bileklik yapımı, çiçek dikimi, izcilik oyunları gibi 23 farklı aktivite ve gün boyu devam eden müzik ile Kelebek Festivali devam etti.

Organizasyonu her sene düzenli olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Rotaract Nergiz Yılmaz, "Projedeki amacımız tüm engelli kardeşlerimizi bir araya getirip, aramızdaki engelleri kaldırmak. Bu konuda çok fazla destek alıyoruz. Spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim bu konuda bizi yalnız bırakmıyor. Projede emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

GÖKHAN İNLER: "BU ÇOCUKLAR İÇİN EMEK VERMEK GEREKİYOR"

Düzenlenen etkinlik için teşekkür eden Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, "Süper bir festival kurdular. Benim için burada olmak çok güzel bir şey. Bu çocuklar için emek vermek lazım. İnşallah ileride güzel projelerle devam ederiz. İnler Spor ve Eğitim Vakfı (ISEV) şu an iyi gidiyor. Çocuklar için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her sene, her zaman buradayız. Böyle organizasyonlar çocuklar için önemliydi" diye konuştu.

SEZGİ GÜLLÜ ERCİYESTEPE: ORGANİZASYONU HER SENE AYNI COŞKUYLA DÜZENLİYORUZ

Festivali her sene aynı coşkuyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Rotaract Sezgi Güllü Erciyestepe ise "Bu sene 11'incisini düzenliyoruz. Kelebek festivali dememizin sebebi engelli çocuklarımızın, vatandaşlarımızın kozalarından uçup kelebekleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu yıl 11'incisini düzenliyoruz. Her sene aynı coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Her yıl iş, sanat ve spor dünyasından birçok renkli isim bizlere katılıp, destek veriyor. Bu yıl da bizi yalnız bırakmadılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

