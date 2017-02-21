Kelaynaklar, üremeleri için doğaya bırakıldı

BİRECİK (Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesi'ndeki üretim istasyonunda koruma altında tutulan, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kelaynaklar, Suriye iç savaşı nedeniyle göç etmelerine izin verilmeyerek üremeleri için doğal alana bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 1977 yılında Birecik’te kurulan Kelaynak Üreme İstasyonunda kalan 209 kelaynak, yaşamlarını sürdürmesi ve üremeleri amacıyla doğaya bırakıldı. Fırat Nehri kıyısındaki istasyondaki kafeslerde barınan kelaynaklar, yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirle beslenerek şubat ayı sonunda doğaya bırakılıyor. Her yıl ortalama 35 yavrunun dünyaya geldiği istasyonda birkaç ay doğal yaşam alanlarında gezen kelaynaklar, kuluçka döneminin başlamasıyla birlikte Birecik’teki istasyona geri dönüyor.

TÖREN DÜZENLENDİ

İstasyonda bu yıl sayıları 209'u bulan kelaynaklar, üremeleri için yeniden doğaya bırakıldı. Göç zamanı olan Temmuz- Ağustos aylarında tekrar kafeslere alınacak olan kelaynakların doğaya bırakılması nedeniyle tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu katıldı. Vali Tuna ve beraberindekiler kafesleri açarak kelaynakları doğaya bıraktı.

Nesli tükenmekte olan kelaynakların Şanlıurfa için önemli bir değer olduğunu belirten Vali Güngör Azim Tuna, "Kelaynakların koruma altında tutulduğu bu istasyonda çoğalmaları sağlanıyor. Elimizden geldiği kadar onlara doğal bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Yılın belli zamanlarında üremeleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğaya salınıyor" dedi.

Vali Tuna, kelaynakların Suriye’deki iç savaş nedeniyle olumsuz etkilendiğini ve göç edemediğini belirterek, "İleride Suriye'deki ortam normale dönünce yine bu göç sağlanabilirse daha da sağlıklı bir hizmet vermiş olacağız. El birliği ile bu değerimize sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

Dünyada kelaynak popülasyonunun Fas ile Türkiye'de bulunduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Erdoğan, kelaynakların yumurtlaması ve kuluçkaya oturmasının, bölgede baharın müjdecisi olarak görüldüğünü söyledi.

FOTOĞRAFLI