Son Dakika
Kekova'da gün batımı güzelliği
ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Kekova bölgesinde gün batımının oluşturduğu manzara, görenleri hayran bıraktı. Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarından biri olan Demre'de, özellikle kış mevsiminde güneşin batışı ayrı bir...
GENEL 30.12.2019, 10:34
ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Kekova bölgesinde gün batımının oluşturduğu manzara, görenleri hayran bıraktı.
Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarından biri olan Demre'de, özellikle kış mevsiminde güneşin batışı ayrı bir güzellik oluşturuyor. Güneş, kışın Kekova Adası ve Kekova bölgesinde bulunan küçük adaların üzerinden ve arasından batıyor. Güneşin ufuk çizgisinde gözden kayboluşunu izlemek isteyen fotoğraf tutkunları ise Çayağzı Limanı'na gelerek bu anı ölümsüzleştiriyor.
Türkiye'nin önde gelen turizm destinasyonlarından biri olan Demre'de, özellikle kış mevsiminde güneşin batışı ayrı bir güzellik oluşturuyor. Güneş, kışın Kekova Adası ve Kekova bölgesinde bulunan küçük adaların üzerinden ve arasından batıyor. Güneşin ufuk çizgisinde gözden kayboluşunu izlemek isteyen fotoğraf tutkunları ise Çayağzı Limanı'na gelerek bu anı ölümsüzleştiriyor.
9°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Aralık 2019
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:12
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10