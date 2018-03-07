Kefen parasını Mehmetçik için bağışladı

HATAY'ın Altınözü ilçesine bağlı Babatorun Mahallesi'nde yaşayan Nazime Sipahi (78), Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için biriktirdiği kefen parasını, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı' operasyonuna tüm kesimlerden bağış yapılırken, ev kadını Nazime Sipahi'de ölümü halinde kullanılması için biriktirdiği kefen parası 1000 TL'yi bağış olarak bankaya yatırarak, dekontunu Kaymakam Bülent Uygur ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı'ya teslim etti.

SİPAHİ: ELİ KOLU BAĞLI OTURAMAZDIM

Engelli bir oğlu ve gelini ile aynı evde yaşayan ve kefen parasını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlayan Nazime Sipahi, "Kahraman Mehmetçiklerimiz Afrin'de bizim için, çocuklarımız için, geleceğimiz için canını feda ediyor. Biz böyle eli kolu bağlı oturamayız. Bir tek emekli param var. Onunla geçinmeye çalışıyorum. Kefen parası olarak biriktirdiğim parayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışlamak istedim. Keşke daha çok param olsa da yardımım biraz daha büyük olsaydı. Türk askerine helali hoş olsun. Devletimiz tarafından terörist unsurları yok etmek amacıyla Afrin'deki savaş bittiğinde kurban keseceğim. Onlar orada, biz de burada onlara dua ediyoruz. Rabbim; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, askerimizin, devlet büyüklerimizin yanında olsun" dedi.

UYGUR: BİZİM BU RUHA İHTİYACIMIZ VAR

Kaymakam Bülent Uygur, ise Anadolu insanın vefakâr davranışlarını daha önce İstiklal Harbi'nde sergilediğini söyledi. Uygur, "Anadolu halkı evinde ne varsa askerin ihtiyacı için harcamıştı. Bütün Anadolu halkı, İstiklal Harbi için seferber olmuştu. Bugün milletimizin bu noktada desteklerini kabul etmemiz, devletimizin ihtiyaç duyduğundan değildir. Bizim Anadolu coğrafyasında İstiklal Harbi'ndeki gibi bir ruha ihtiyacımız vardı. Bizlerin, Erzurum'daki Nene Hatun'a, Kastamonu'daki Fatma Seher'e Altınözü'ndeki Nazime ninemizin sergilediği ruha ihtiyacımız vardı. Tüm Altınözü vatandaşlarımıza Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış oldukları bağış için tekrardan teşekkür ediyoruz" dedi.



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