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Kediye vurup, üzerindeki battaniyeyi aldı

YALOVA’da bir veteriner kliniğinin önündeki kutuda uyuyan sokak kedisinin üzerindeki battaniyeyi alan kadın, patilerini uzatan kediye de vurdu. Süleyman Bey Mahallesi Mimar Sinan Cadddesi’ndeki veteriner kliniğinin sahibi Berna Özer, bir sokak...

Kediye vurup, üzerindeki battaniyeyi aldı
YALOVA’da bir veteriner kliniğinin önündeki kutuda uyuyan sokak kedisinin üzerindeki battaniyeyi alan kadın, patilerini uzatan kediye de vurdu.
Süleyman Bey Mahallesi Mimar Sinan Cadddesi’ndeki veteriner kliniğinin sahibi Berna Özer, bir sokak kedisinin gece uyuması için ayakkabı kutusunu hazırlayıp, içerisine de battaniye koydu. Sokak kedisini gündüz görenler severken, yoldan geçen bir kadın kutunun düştüğünü görünce içindeki battaniyeyi uzanarak aldı. Kedinin patilerini uzatması üzerine kadın onu battaniye ile vurarak uzaklaştı. Battaniyeyi alarak uzaklaşan kadının güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Berna Özer, “Bu soğukta bu havada iki karış battaniyeye tenezzül edip çalan, battaniyesine sahip çıkan kediye kaçana kadar vuran yaratığa ne denir? Hırsız oluşuna mı yoksa insan olmayışına mı üzülelim. Oraya yazdık hayvan değilsen dokunma!...” diye yazdı.
Görüntüler kısa sürede yayılırken, hayvanseverler kimliği belirsiz kadına tepki gösterdi.

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