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Kediye eziyet eden zanlı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-ÜMRANİYE'de bir kediyi boğarak öldüren O.K. isimli zanlı, mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. O.K.'nın sorgusunda yüzde 70 oranında özürlü olduğunu beyan ettiği, kendisine saldırdığı...

Kediye eziyet eden zanlı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-ÜMRANİYE'de bir kediyi boğarak öldüren O.K. isimli zanlı, mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. O.K.'nın sorgusunda yüzde 70 oranında özürlü olduğunu beyan ettiği, kendisine saldırdığı için kediyi öldürdüğünü söylediği öğrenildi. 
Ümraniye'de 31 Aralık 2017 tarihinde bir İstiklal Mahallesi Gelibolu Caddesi üzerinde bir kediyi boğarak öldüren O.K., polis tarafından gözaltına alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi. 

SAVCILIK ADLİ KONTROL İSTEDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen O.K., soruşturmayı yürüten savcıya çıkarıldı. “Hayvana eziyet" suçundan O.K.'yı sorgusunu yapan savcı, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılması koşuluyla mahkemeye sevk edildi. 

YÜZDE 70 ÖZÜRLÜ OLDUĞUNU BEYAN ETTİ
Mahkemedeki sorgusunda yüzde 70 engelli olduğunu beyan ettiği öğrenilen O.K.'nın, kediyi de kendisine saldırdığı için öldürdüğünü, kediye eziyet etmek amacıyla hareket etmediğini söylediği kaydedildi. 
Mahkeme, her pazartesi günü karakola imza verme koşuluyla O.K.'yı serbest bıraktı. 

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