Kedi ve köpeklerin zehirlenip telef edilmesine tepki

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nin Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayanlar, son 2 günde 6 kedi ve 10 köpeğin, zehirli yiyecekle telef edildiğini belirterek tepki gösterdi.Bahçelievler Mahallesi'nde son 2 günde 6 kedi ve 10 köpeğin ölüsü bulundu. Aralarında sahipli köpeklerin de bulunduğu can dostlarının ölümü mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Biraraya gelerek açıklama yapan mahalle sakinleri, tepkilerini dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Gürsoy Doğan, dün akşam evine geldiğinde komşularının sesleri üzerine dışarı çıktığını, bazı sokak hayvanlarının öldüğü bilgisini vermesinin üzerine çevrede araştırma yaptığını belirterek, "Sokaklarda ve boş arazilerde aralarında yavru köpeklerin de olduğu 10 köpeğin zehirlendiğini gördüm. Sahipli köpekler de zehirlenen köpekler arasında. Zehirlenen ve hayatta kalmaya çalışan bazı köpekler bizi görünce kaçtı. Büyük ihtimalle daha sonra onlarda öldü. Bu yapılan vicdansızlık, insanlığa sığmaz" dedi. Aynı mahallede oturan bir kişiden şüphelendiklerini ifade eden Doğan, "Bu sokaklarda çocuklarımız oyun oynuyor. Belki de bunu yapan kişinin de çocuğu veya torunu bu sokaklarda oyun oynuyordur. Atılan zehir oyun oynayan çocukları da canından edebilirdi. Hem hayvan hem de insan sağlığını tehdit eden ve çevreye zarar veren bu hareketi normal bir insan yapamaz" dedi.'REİS' DE ZEHİRLENDİBeş yıldan beri baktığı golden cinsi 'Reis' adlı köpeği zehirlenen 65 yaşındaki Adem Özer ise "Mahallemizde iki günden beri köpek ölümleri oluyordu. Hatta bazı mahalleliler köpeği 'sakın salma' diye de uyardı. Biz içerdeyken köpeğimiz bir ara bahçeden dışarı çıkmış. Bugün akşam saatlerinde evin yakınlarında yerde yatarken buldum. Zehirlendiğini anladım ve hemen süt ve yağ içirdim. Daha sonra ise veterinere götürdüm. Serum ve ilaçlar verildi fakat kurtaramadık" dedi. Yaşanan olay karşısında tedirgin olan mahalle sakinleri, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için yetkililerden yardım istedi.

FOTOĞRAFLI